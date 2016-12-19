2016/12/19 更新：軟體版本更新至 v5.16 最新版，更新細節：按這裡。

在電腦領域中，所謂的「沙盒」技術指的是在電腦中規劃出一塊獨立的區域，讓指定程式只在這個被隔離的區域中執行、讀寫資訊，而「沙盒」中的資料交換或訊息讀寫...等工作都不會與沙盒外的環境相互影響或混淆。

現在很多防毒軟體其實也內建了沙盒的功能，讓我們可以將疑似病毒、木馬…等等可疑程式放在沙盒中試用看看會有什麼問題，既能執行該程式的功能、又可不讓電腦中標，是個還算安全的解決方法。

如果你沒有安裝使用內建沙盒功能的防毒軟體，又想試試看某些可能有問題的程式或瀏覽不確定安不安全的網頁，可以試試看下面這個Sandboxie小工具，讓我們在沙盒中玩玩。

Sandboxie的運作示意圖： （引用自官方網站）

另外，如果你不玩病毒或不常執行可疑程式，也可以使用Sandboxie來另外建立一個獨立的、被隔離的專區，在這個沙盒裡面瀏覽網頁、執行軟體...等等。

當你在使用電腦時所產生的各種暫存檔、網頁瀏覽記錄或各種私人的資訊，也都會在沙盒中獨立運作，當我們不使用時只要砍掉沙盒或刪除沙盒中的內容，即可讓電腦操作記錄完全消失，完全不會留下記錄。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Sandboxie

Sandboxie 軟體版本： 5.16

5.16 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小：8.55 MB

MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/8.1/Win 10（支援32/64位元系統）

Windows XP/Vista/Win7/8.1/Win 10（支援32/64位元系統） 官方網站： http://www.sandboxie.com/

http://www.sandboxie.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將Sandboxie軟體下載回來並安裝好之後，開啟Sandboxie主程式時會出現一些說明畫面，請直接按「開始使用Sandboxie」按鈕即可。

第2步 開啟Sandboxie程式後，內建會有一個名為「沙盤 DefaultBox」的項目，如果你要在這個沙盤中執行程式或開啟檔案，可以在「沙盤 DefaultBox」上面按右鍵，點選「從沙盤中開啟」再從選單中點選你要執行的任務。

第3步 如果按了「從開始功能表開啟」的話，則會出現一個小小的選單，請從選單中點選桌面、程式集或開始功能表中的項目來執行。另外，也可直接將你要執行的檔案或程式拉到Sandboxie視窗中的沙盤名稱上面，直接在該沙盤中執行。

第4步 如圖，當我們執行了某個程式之後，「沙盤 DefaultBox」項目下方便會列出目前已執行的程式名稱或已開啟的檔案名稱。

而透過沙盒執行的軟體或開啟的視窗，標題列左邊都會顯示一個「#」的符號，表示該程式目前正在獨立的環境中運作。

第5步 如果你要停止某個沙盤中的已開啟的軟體或檔案，可以在沙盤名稱上按右鍵，再點「終止應用程式」....或者按「刪除沙盤內容」等項目，讓我們將整個沙盤清空、恢復原樣。

第6步 Sandboxie可以支援多個沙盤同時運作，如果你希望在不同的環境中實驗不同任務細節，可以按「沙盤」→「建立新沙盤」，新增多個獨立運作的沙盒來玩玩。

第7步 另外，我們也可按「檢視」→「檔案與資料夾」，切換成檔案瀏覽模式，看看某個沙盤在執行某些程式時，會動用到哪些程式或檔案。