Samsara 輪迴世界冒險解謎遊戲（iPhone, Android）

「Samsara」是一個以輪迴世界為主題的冒險解謎遊戲，遊戲中的主角小希，在公園裡被一隻可愛的松鼠所吸引，進而掉入了奇幻的輪迴世界之中玩家要做的就是幫助小希從這奇幻的世界中甦醒，回到真實的人生。

遊戲共有 9 個關卡包，每個關卡包中都有 8 個關卡，關卡場景由兩個不同次元空間所組成，在通往傳送門的路上有著重重的障礙與困難，必須使用各種不同形狀的木箱為小希搭建安全通道，讓他能順利繼續走向下一個挑戰

木箱在擺放時會產生物理反應，在不同的次元中，也會有正向與鏡向的差別，利用這些特點與場景中既存的石塊完美搭配，才能組合出正確的通道哦！雖然遊戲中對劇情、玩法都沒有做深入的說明，不過靠自己摸索將會更加有趣，畢竟關卡中也沒有什麼太多的限制，可以多多的嘗試，失敗將能幫助你找到答案

如果真的腦袋打結也沒有關係，開發者超佛心因為疫情的關係，旗下的遊戲完全免費開放下載，而且沒有任何的廣告，就連關卡中的提示也是一種吃到飽的概念，可取之不盡、用之不竭唷！大家可以下載來玩看看，真的喜歡的話，也不要吝於給個評價囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Samsara

Samsara 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Jaffa Jam Limited

Jaffa Jam Limited 官方網站： http://www.samsara-game.com/

http://www.samsara-game.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲由一小段動畫開始，接著需先「接受」遊戲的服務條款

然後就可以正式的進入遊戲故事情境之中，小希在公園遇到了松鼠，並緊緊跟著牠，其實這段是在進行玩法教學，學習如何使用木箱來搭建通道，最後就會掉入神祕的傳送門

將右側的木箱分別拖曳到特定的位置後，點擊小希即可出發

點擊木箱可將其旋轉

在搭建通道時必須注意，小希無法行走超過一塊石塊的高度，太高他就會跌落而失敗

最後走進傳送門就完成了玩法教學，正式進入奇幻的輪迴世界

關卡包都被放在這神祕的透明泡泡之中，進入後就能看到 8 個關卡

關卡存在兩個不同的次元空間，有時小希會在鏡向世界裡，有時則會在正向空間中，木箱在兩個次元之中都可以擺放，不過若在鏡向中擺放則正向裡就會出現倒影，雖然是半透明的倒影，但小希還是可以行走

接著遊戲會先給 5 張提示卡，在左上角點擊就能使用，如果卡關時，它可以提供一點幫助哦！

接下來就靠玩家們自己來挑戰解謎了！遊戲非常有趣，也很燒腦，之後的關卡還會加入更多不同的元素，即使沒有太多的解說，但並不會很難理解，大家放心的挑戰吧！