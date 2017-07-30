作者：,   2017/07/30  

FastStone Image Viewer v6.3 比 ACDSee 更好用的看圖軟體（支援轉檔、編輯、畫圈圈箭頭）

2017/7/30 更新：FastStone Image Viewer 軟體版本更新至 v6.3 最新版。

FastStone Image Viewer是個功能很多、很好用的「看圖軟體」，他的功能跟需要付費註冊的ACDSee看圖軟體都差不多，但FastStone是免費軟體而且還內建繁體中文語系。

其實FastStone Image Viewer不僅僅是個看圖軟體，他還內建了各種圖檔剪裁、色彩調整、圖片邊框、視覺特效….等等圖檔編修功能，也內建了批次轉檔、批次更名、更改時間戳記、無損旋轉圖片、圖像比較、螢幕抓圖與幻燈片顯示….等功能，是個功能相當豐富、相當好用的看圖軟體。

除此之外，FastStone Image Viewer還內建了一個「畫板」功能，可以讓我們在圖片上畫圈圈、箭頭、寫字...或用螢光筆劃重點…等等，還可幫圖片加上浮水印，如果你是課堂上的講師、演講者，透過這個簡單好用功能又多的免費軟體，可以輕鬆完成不少麻煩事。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FastStone Image Viewer
  • 軟體版本：6.3
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體（商業使用需注註冊）
  • 檔案大小：6.14 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.faststone.org/
  • 軟體下載：按這裡

 

操作介面：

第1步  這是FastStone的「瀏覽器檢視模式」，安裝好FastStone Image Viewer軟體後，會自動偵測到我們電腦所使用的語系並將軟體切換成繁體中文介面，我們可以直接在FastStone瀏覽器檢視視窗中瀏覽、處理大量的圖檔。

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第2步  如果你想將指定的照片用「幻燈片」的模式自動播放的話，可以選取之後按上面的「幻燈片」按鈕，設定好播放選項後再按「播放」即可開始以全螢幕的方式，自動顯示、切換照片或圖片。

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第3步  這是FastStone Image Viewer的視窗檢視模式（可用視窗右上角的按鈕切換不同檢視模式），我們也可以在FastStone的設定視窗（按「F12」開啟設定視窗）中設定讓圖片自動開啟在視窗檢視模式中，方便我們快速瀏覽圖片。

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第4步  這是內建的批次轉檔、更名工具，選取好你要處理的圖片，再點選輸出格式與輸出資料夾即可。

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第5步  FastStone內建多種色彩調整、照片處理功能，還可幫照片加上很有氣質的邊框，讓我們把照片貼在部落格上面的時候也很有面子。

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第6步  這是內建的圖片尺寸調整工具，可以依照相素或百分比來調整圖片尺寸，也可依照列印出來的尺寸調整圖片大小，讓我們在列印時不會跟實際狀況差太多。

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第7步  如果你需要在圖片上畫圈圈、箭頭或打字、畫螢光筆...的話，可以在選取圖片後按「編輯」→「畫板」，即可在畫板中任意圖寫、圈選。

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嗯… 如果要比較的話，我還是比較愛用IrfanView勝過FastStone Image Viewer或其他看圖軟體，當然ACDSee這個付費軟體就完全不考慮了。

延伸閱讀：

  1. IrfanView 4.25 最新中文版，比ACDSee更快、更好用的看圖軟體
  2. [下載] XnView v1.97.1 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版）
  3. Imagine 可支援Unicode的免費看圖軟體！
  4. [Mac] Xee v2.0輕便好用的看圖軟體 (Mac界的IrfanView、ACDSee)
  5. 如何在圖上畫圈圈、拉箭頭、掛上文字浮水印？
  6. Pointofix 螢幕白板筆，直接在螢幕上畫箭頭、標重點！（上課、演講或作簡報時用）
  7. ZoomIt 在螢幕畫圈圈、箭頭、打字、做說明（簡報或教學用）

 

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  1. 訪客 說道：
    07-31, 2017 at 下午 3:30.14

    ＰＣ上一直用它，可惜没有mac版。

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