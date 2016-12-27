2016/12/27 更新：FastStone Image Viewer 軟體版本更新至 v6.1 最新版。

FastStone Image Viewer是個功能很多、很好用的「看圖軟體」，他的功能跟需要付費註冊的ACDSee看圖軟體都差不多，但FastStone是免費軟體而且還內建繁體中文語系。

其實FastStone Image Viewer不僅僅是個看圖軟體，他還內建了各種圖檔剪裁、色彩調整、圖片邊框、視覺特效….等等圖檔編修功能，也內建了批次轉檔、批次更名、更改時間戳記、無損旋轉圖片、圖像比較、螢幕抓圖與幻燈片顯示….等功能，是個功能相當豐富、相當好用的看圖軟體。

除此之外，FastStone Image Viewer還內建了一個「畫板」功能，可以讓我們在圖片上畫圈圈、箭頭、寫字...或用螢光筆劃重點…等等，還可幫圖片加上浮水印，如果你是課堂上的講師、演講者，透過這個簡單好用功能又多的免費軟體，可以輕鬆完成不少麻煩事。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer 軟體版本：6.1

軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體（商業使用需注註冊）

免費軟體（商業使用需注註冊） 檔案大小： 6.14 MB

6.14 MB 系統支援： Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.faststone.org/

http://www.faststone.org/ 軟體下載： 按這裡

操作介面：

第1步 這是FastStone的「瀏覽器檢視模式」，安裝好FastStone Image Viewer軟體後，會自動偵測到我們電腦所使用的語系並將軟體切換成繁體中文介面，我們可以直接在FastStone瀏覽器檢視視窗中瀏覽、處理大量的圖檔。

第2步 如果你想將指定的照片用「幻燈片」的模式自動播放的話，可以選取之後按上面的「幻燈片」按鈕，設定好播放選項後再按「播放」即可開始以全螢幕的方式，自動顯示、切換照片或圖片。

第3步 這是FastStone Image Viewer的視窗檢視模式（可用視窗右上角的按鈕切換不同檢視模式），我們也可以在FastStone的設定視窗（按「F12」開啟設定視窗）中設定讓圖片自動開啟在視窗檢視模式中，方便我們快速瀏覽圖片。

第4步 這是內建的批次轉檔、更名工具，選取好你要處理的圖片，再點選輸出格式與輸出資料夾即可。

第5步 FastStone內建多種色彩調整、照片處理功能，還可幫照片加上很有氣質的邊框，讓我們把照片貼在部落格上面的時候也很有面子。

第6步 這是內建的圖片尺寸調整工具，可以依照相素或百分比來調整圖片尺寸，也可依照列印出來的尺寸調整圖片大小，讓我們在列印時不會跟實際狀況差太多。

第7步 如果你需要在圖片上畫圈圈、箭頭或打字、畫螢光筆...的話，可以在選取圖片後按「編輯」→「畫板」，即可在畫板中任意圖寫、圈選。

嗯… 如果要比較的話，我還是比較愛用IrfanView勝過FastStone Image Viewer或其他看圖軟體，當然ACDSee這個付費軟體就完全不考慮了。