結合 Google 行事曆的語音提醒工具～Talking Calendar Reminder Alarm app.（Android）

生活中總有大大小小的待辦事項、重要紀念日需要記得，許多人會選擇利用 Google 行事曆來輔助記憶，讓事項在到來之前就能跳出提醒，，

不過這些提醒都是以文字加通知鈴的形態出現，對於不習慣查看通知欄的人來說，還是很可能會因此錯過，那麼不如我們就讓行事曆提醒大聲的說出來吧！

「Talking Calendar Reminder Alarm app.」就是一款結合 Google 行事曆的語音提醒工具，在安裝並給予日曆讀取權限後，程式就能自動抓取 Google 行事曆中的事件列表，在設定的提醒時間到時，Google 小姐就會直念出事件名稱與執行時間等資訊，就算不習慣查看通知欄也不怕錯過。

在程式中有許多細項設定可以做調整，包含要唸出來的項目內容、程式要顯示的時間區段、語音重覆次數、語速等，也可以設定只有包含某些關鍵字時才唸或不唸出，以保護更多的個人隱私。

還可在桌面新增小工具，點擊就能唸出即將到來的下一個事件，其實很適合年紀大的長輩使用，但又有點可惜的是它的語音並沒有完全支援中文，主要的事件名稱與時間會以中文語音念出，但中間還是會滲雜一些英文介係詞，雖然影響不大，就怕長輩會聽不習慣就是了。不過有需要語音提醒的朋友還是推薦可以下載來試試看哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Talking Calendar Reminder Alarm app.

Talking Calendar Reminder Alarm app. 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Hongi Apps

Hongi Apps 官方網站： https://hongiapps.com/

https://hongiapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Talking Calendar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後第一次開啟需按下「允許」給予日曆的存取權限。接著就能看到 Google 行事曆中的事件被依序列出。

第2步 切換到「SETTINGS」後，點入「Speak」可勾選想要語音唸出的內容，若手機語言本身是繁中的話，建議這邊的項目只要保留必須的即可（例如事件名稱與事件時間），不然一大串唸出來會有點悲劇。

第3步 點入「Speak events of calendars」可選擇想要語音提醒的行事曆。

第4步 預設在靜音、會議模式、講電話期間都會暫停播放語音，如果還是希望提醒，可在「Privacy」下做調整。另外還能設定包含某些關鍵字時唸出或不唸出語音，不唸出語音的事件則會以震動提醒。

第5步 「Intrduction」可設定前言，例如可輸入「重要提醒」，這樣在提醒事件前，就會先說出「重要提醒」這四個字。「Stop speaking」預設只要搖晃手機就能停止語音播放，點入可修改靈敏度。

第6步 再往下「User interface」可設定首頁中要顯示的資訊內容。「Play widget」則可調整桌面小工具的相關設定。

第7步 桌面小工具有兩種，一個可新增事件，一個則可聽取下一個事件。（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）（如何新增桌面小工具：可參考此篇）