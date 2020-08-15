由日本聲優錄製的「漫畫男友鬧鐘」，可陪睡也能溫柔的叫你起床哦！～「声優ボイス×恋する目覚まし」（Android）

女孩們是否夢想有個帥氣又溫柔的男友呢？可以在晚上陪著你入睡，又能在清晨時叫你起床，在耳邊輕柔低語，，

偶爾還會淘氣的吹口氣，幻想起來特別的甜蜜，但要是在現實生活中找不到，不如就來「声優ボイス×恋する目覚まし」體驗一下這種感覺吧！

「声優ボイス×恋する目覚まし」是一款由日本男聲優所錄製的男友鬧鐘 App，搭配漫畫人物共設計了 6 位年齡介於 19~29 歲、不同個性的帥氣男友，每位男友皆是由不同的聲優所扮演，錄製相當多不同情境的語音內容，包含多種說早安的方式，還有一些閒聊的台詞，透過聲優不同語氣情緒的演繹，可以讓你的每個早晨都幸福感爆棚哦！

每個鬧鐘最多可選用三句不同內容的語音，可依自己的喜好來做搭配，不過因為是日本聲優錄製，所以內容當然就全都是說日文啦！程式介面則是英文，如果覺得日文聽不懂很虧（？）的話，漫畫男友也有提供陪睡的功能，打開陪睡模式男友就會像躺在你身邊一樣，可以聽著他呼吸的聲音一起入睡，感覺很不錯呢！

另外，之前也有介紹過兩款漫畫男友系列的功能性 App，分別可以用來記錄體重與輔助健身，連結放在下面，喜歡漫畫男友的女孩們可以參考看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 声優ボイス×恋する目覚まし

声優ボイス×恋する目覚まし 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SugarFactory

SugarFactory 官方網站： https://sugar-apps.tumblr.com/

https://sugar-apps.tumblr.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 下載音檔後可離線使用

下載音檔後可離線使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「聲優 鬧鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以先選擇喜歡的男友角色，每個角色下方都會有關於他的簡介，可以參考一下。

第2步 選擇男友後，因為是第一次使用，所以會有一些使用說明，包含鬧鐘的設定、新聲音的取得方式等。

第3步 正式進入後，就可以看到躺在床上的男友了！點擊右上角的「鬧鐘」準備設定，不過在這之前得先下載音檔。

第4步 下載後，點擊「Add Alarms」就可以新增鬧鐘了，這邊還可以選擇要使用的男友（咦？XD）、設定鬧鐘名稱、重覆天數，點擊 Voice 1、2、3 右側的「＞」就可以選擇語音。

第5步 選好語言後，可點擊「Voice Preview」試聽三句話連起來播放的效果。最後還可以設定貪睡時間，點擊「Save」後就完成設定囉！

第6步 當鬧鐘時間到時，就會開始播放所選擇的日文語音，螢幕上也會顯示英文內容，可點擊關閉鬧鐘或選擇貪睡。

第7步 如果是睡前想要使用，可點擊「Sleep」，一樣要先下載音檔。

第8步 使用「Sleep」會詢問是否要檢測耳機聲音播放的正確性，如果是戴耳機收聽的話，就可以點擊「YES」測試一下，非使用耳機就點擊「SKIP」即可進入。

第9步 點擊右下角的「Sound」可選擇背景音樂、調整音量以及要使用的呼吸聲。點擊「電燈泡」可調暗螢幕亮度。點擊「Breath Mode」則可開啟呼吸模式。

第10步 點擊畫面就他就會說話，內容則是隨機的。切換為「Breath Mode」的話，就會聽到男友的呼吸聲，還可以設定睡眠計時器唷！