2016/12/23 更新：Bloom 軟體版本更新至 v3.4.8 最新版。

俗稱「臉書」的Facebook因為內建了相當細緻的瀏覽權限設定機制，我們在FB上所說的每一句話、上傳的每一張照片都可以設定只給誰看或不給誰看。如果你上傳照片或寫日記的目的不是給網路上不特定人士瀏覽、欣賞的話，用Facebook會相對安全一些。

不過Facebook上的照片上傳工具經過幾次的改版後，有些人還是覺得很難用，偶爾也會有上傳失敗的問題。如果你常常需要上傳大量照片到FB上，也可以試試看下面這個名為Bloom的Facebook上傳、瀏覽工具。

不過Bloom不只是上傳工具，他還可以讓我們直接在軟體中瀏覽好友的相簿，如果想把朋友相簿中的照片都下載回來的話，也只要按一下滑鼠右鍵就可以下載。另外Bloom也提供了一個相當方便的相簿瀏覽功能，按一下就可自動播放整個相簿中的全部照片。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Bloom

Bloom 軟體版本：3.4.8

軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小：53.7 MB

MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： http://antaki.ca/bloom/

http://antaki.ca/bloom/ 軟體下載：按這裡

Bloom 主要功能： 可上傳照片與影片，並可事先編輯相簿名稱、說明與隱私權設定

支援匯入照片中的Exif資訊

支援瀏覽、下載Facebook中好友的照片與相簿

支援下載單一照片

支援Proxy設定

支援32、64位元Windows系統，另外也提供Mac OS X與Linux/Solaris等系統的相容版本。

一、登入、認證你的Facebook身分

第1步 下載、安裝好Bloom軟體後，開啟Bloom程式主視窗並按一下「Login」按鈕，執行Facebook登入權限的認證設定。

第2步 請按一下「Login」按鈕。

第3步 開啟Facebook認證頁面後，請用你的FB帳號登入並按一下「同意」按鈕。

第4步 完成登入認證工作後，回到Bloom軟體視窗，再按一下「I have successfully logged in」按鈕，即可完成登入認證工作，現在就可以正常使用Bloom軟體囉。

二、批次上傳照片到Facebook

第1步 完成Facebook登入權限的認證後，如果要上傳相片的話，直接將資料夾或照片圖檔拉到Bloom視窗中，如果要上傳影片則先點「Upload Videos」按鈕，再將影片拉到視窗中。

第2步 接著請在右邊的欄位中分別輸入相簿的名稱、拍攝地點、相簿說明，並在「Privacy」選設定瀏覽權限，看是要給朋友看、給朋友的朋友看或者全部的人看。

不過目前版本的Bloom軟體在輸入中文方面還有些問題，可以先在相簿名稱或說明上輸入英文，之後再上Facebook網站去修改。

第3步 全部設定好之後，請按「Actions」→「Upload Photos」，或直接按「Ctrl」+「U」鍵盤快速鍵，即可將全部照片、影片都上傳到Faecbook網站去。

第4步 上傳時會出現一個小小進度視窗，請耐心等候...

第5步 上傳完成，開啟Facebook網頁後可以再去改改相簿名稱、說明...等等設定。

三、瀏覽、下載Facebook朋友的照片

第1步 如果你想在Bloom軟體中瀏覽或下載好友的照片，只要按一下「Friends」按鈕，視窗左邊便會列出你的好友清單與照片，在照片上按兩下，右邊視窗便會自動顯示該好友的全部相簿（依你的權限可讀取的），在相簿上按兩下就可以另外開啟視窗來瀏覽。

第2步 如果想下載某個相簿，可以在相簿上按一下滑鼠右鍵，再點「Download Album」或選取後按「Ctrl」+「D」鍵盤快速鍵，便可將整個相簿都下載到你的電腦中。