Merge Safari 來一場精緻可愛的小島遊獵合併放置遊戲（iPhone, Android）

「Merge Safari」是一款畫風相當精緻可愛的動物合併放置遊戲，它是以狩獵為概念所設計的，不過我們在遊戲中並不真正進行狩獵活動，，

而是利用合併遊戲的方式來獲得新的動物。

在一座專屬於你的小島上，將動物兩兩合併就能進行升級獲得一隻新的動物，而這些動物都會一個一個加入到小島中生活，讓你的小島越來越熱鬧，隨著玩家等級的提升，小島也可以隨之擴張，就算動物越來越多，也不用擔心會太過擁擠。

每個動物都會產出金幣，或者玩家有空時也可以透過點擊來賺取金幣，然後再利用金幣來購買動物進行合併，另外在遊戲中還可獲得鑽石，可以用來提升技能，例如提高每次點擊賺取的金額、購買動物有折扣、增加離線收益等。整體來說是一款玩起來蠻療癒，沒有壓力、不急迫的休閒遊戲。

最後在玩遊戲之前，先來學個單字吧！大多數人認識的「Safari」，應該都是從蘋果的 Safari 瀏覽器來的吧？這個單字其實是狩獵旅行、遊獵的意思，維基百科中的解釋指的是在非洲大陸移動，進行狩獵或觀賞野生動物的一種海外旅行方式唷！你學到了嗎？

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Merge Safari
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Super Awesome Inc.
  • 官方網站：http://superawesome.co.kr/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

一開始的小島真的超迷你的，然後遊戲會先送來第一隻動物「企鵝」，打開禮物盒後，就可以看到牠了。接著點擊下方的購買另一隻企鵝後，就可以開始進行合併，在下方合併區的動物們都會開始產出金幣。

 

將兩隻企鵝合併後，就會升級成下一等級的動物，每回有新動物出現時，都會以禮物盒的方式傳送到小島上，並可獲得金幣與鑽石。

 

合併動物可累積玩家等級，而提升等級填滿左上角的「愛心」時，小島就能進行擴張。

 

點擊左下角展開「動物列表」可以查看目前已獲得的動物種類，每種動物都有一個特殊的夥伴，可透過觀看廣告來取得。點擊右下角的圖示則可開啟「升級」選單，可使用鑽石來升級各種技能。

 

在遊戲畫面下方合併區的動物都會每秒自動產出金幣，玩家有空時則可在上方的小島點擊賺取金幣。離開遊戲下回再進入時，也可以獲得一些金幣哦！

 

如果想欣賞小島的話，可以點擊右上角的「相機」圖示，就能用兩指斜拉放大、旋轉囉！

 

最後更新：08-15, 2020 上午 11:37

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