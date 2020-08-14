「Tab Resize」可切割排列瀏覽器分頁的好工具，比對資料超方便！（Google Chrome 擴充套件）
以前還沒使用有分頁功能的瀏覽器時，想要比對兩個網頁的畫面，看是要上下還是左右平分都很容易可以將網頁各別調整尺寸與位置，，
其實如果你經常會需要同時比對多個網頁中的資訊，建議可以安裝像「Tab Resize」這樣的擴充功能，它就能很輕鬆的讓我們切割瀏覽器的分頁，並有多種不同的佈局方式，預設可平均分割為上下或左右 2 格或田字形的 4 格樣式，而且只需要一鍵就能完成，不需再手動拖拉調整。
如果想要再更多不同的切割數量，程式也開放讓使用者自訂需要的行列數，不過當然，螢幕的空間就這麼大，分割越多的話，每個網頁可以呈現的範圍也就越小，使用時請自己衡量一下囉！
另外，程式的「Single Tab」選項可以只針對單一的網頁來調整視窗大小，比方說你可能會想要將網頁擺放在螢幕的左半邊，右半邊則放置 Word 或純文字檔來輸入文字，此時就可以勾選這個項目，一樣一鍵就能快速調整，超方便啊！程式還有支援快捷鍵的使用唷！有需要的朋友可以來試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Tab Resize
- 軟體版本：2.3.3
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：264KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 安裝後，在網址列右側找到它的小圖示點下去後，會有一些注意事項說明。按下「I understand」後，可看到關於快捷鍵的說明，再點擊「Lets go!」就真的可以開始使用了。
第3步 當需要分割視窗時，先點選一個主要的分頁，接著再點擊「Tab Resize」圖示就可以看到預設的分割佈局，直接點選就可套用。主要分頁會放置在左邊，若在下方選擇「Right Align」則會放在右邊。
第4步 例如選擇「1×2」就會變成下方的畫面，主要的分頁會放置在左邊，右邊則會放置其相鄰右側的分頁。
選「2×1」就是上下分割，「2×2」就會變成田字形分割。
第5步 點擊「Undo」即可恢復原狀，或者使用快捷鍵「Ctrl」+「Shift」+「Z」，也可快速還原。
第6步 如果只是想調整單一視窗的話，可勾選「Single Tab」。
第7步 若想使用不同的切割方式，可點擊「＋」就能自訂行列數或是切割比例囉！
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