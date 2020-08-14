「Tab Resize」可切割排列瀏覽器分頁的好工具，比對資料超方便！（Google Chrome 擴充套件）

以前還沒使用有分頁功能的瀏覽器時，想要比對兩個網頁的畫面，看是要上下還是左右平分都很容易可以將網頁各別調整尺寸與位置，，

不過當開始使用 Google Chrome 瀏覽器後，分頁都集中在同一個視窗裡時，想要比對兩個網頁就比較麻煩，還得將其中一個網頁在另一個視窗中開啟，才能像以前一樣各別調整視窗大小。

其實如果你經常會需要同時比對多個網頁中的資訊，建議可以安裝像「Tab Resize」這樣的擴充功能，它就能很輕鬆的讓我們切割瀏覽器的分頁，並有多種不同的佈局方式，預設可平均分割為上下或左右 2 格或田字形的 4 格樣式，而且只需要一鍵就能完成，不需再手動拖拉調整。

如果想要再更多不同的切割數量，程式也開放讓使用者自訂需要的行列數，不過當然，螢幕的空間就這麼大，分割越多的話，每個網頁可以呈現的範圍也就越小，使用時請自己衡量一下囉！

另外，程式的「Single Tab」選項可以只針對單一的網頁來調整視窗大小，比方說你可能會想要將網頁擺放在螢幕的左半邊，右半邊則放置 Word 或純文字檔來輸入文字，此時就可以勾選這個項目，一樣一鍵就能快速調整，超方便啊！程式還有支援快捷鍵的使用唷！有需要的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tab Resize

Tab Resize 軟體版本： 2.3.3

2.3.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 264KiB

264KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 安裝後，在網址列右側找到它的小圖示點下去後，會有一些注意事項說明。按下「I understand」後，可看到關於快捷鍵的說明，再點擊「Lets go!」就真的可以開始使用了。

第3步 當需要分割視窗時，先點選一個主要的分頁，接著再點擊「Tab Resize」圖示就可以看到預設的分割佈局，直接點選就可套用。主要分頁會放置在左邊，若在下方選擇「Right Align」則會放在右邊。

第4步 例如選擇「1×2」就會變成下方的畫面，主要的分頁會放置在左邊，右邊則會放置其相鄰右側的分頁。

選「2×1」就是上下分割，「2×2」就會變成田字形分割。

第5步 點擊「Undo」即可恢復原狀，或者使用快捷鍵「Ctrl」+「Shift」+「Z」，也可快速還原。

第6步 如果只是想調整單一視窗的話，可勾選「Single Tab」。

第7步 若想使用不同的切割方式，可點擊「＋」就能自訂行列數或是切割比例囉！