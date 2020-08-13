與「The Simple Tea App」泡一杯好茶！九大茶種用量、沖泡時間、水量參考（iPhone, iPad）

比起每天來杯咖啡，有些朋友應該更喜歡泡茶吧！但你喝的茶都是怎麼沖泡的呢？如果不是使用茶包，那麼茶葉的種類、用量、水量，，

甚至熱水的溫度、靜置的時間等，全都會影響最後茶葉釋放出來的香味與濃度。

若你是剛踏入泡茶領域的小菜鳥，不妨可以下載「The Simple Tea App」來一起泡杯好茶！它是一款相當簡潔方便的泡茶助手，以茶的種類分為，綠茶、白茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶、博士茶……等九種分類，可依想要泡的茶種來快速查詢。

每個茶種都會提供適當的茶葉用量、水量、水溫與建議沖泡靜置的時間，當開始沖泡時，就可以點擊啟動計時器，時間到就會提醒你，再也不用擔心茶泡得太濃或太淡囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Simple Tea App

The Simple Tea App 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Baglan Dosmagambetov

Baglan Dosmagambetov 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Simple Tea App」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式後，選擇要泡的茶葉種類，就能看到建議用量、水量、水溫與靜置時間。當全都準備好後，就可以點擊下方的計時器，開始倒數計時。

建議的用量與水量都是以一杯為基準，如果是要泡給多人喝，就可以再依比例增加調整。