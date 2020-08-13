腦袋頂扣扣嗎？來「Brain Wash」用有趣的謎題活化一下大腦吧！（iPhone, Android）

每天生活一成不變，腦袋也變得頂扣扣嗎？是時候該活化一下大腦了！「Brain Wash」是一款有趣的腦筋急轉換遊戲，每個關卡都會給玩家一個不同的挑戰，，

沒有一定的題型，謎題的解法也不見得全都有規則可循，偶爾莫名奇妙就過關的狀況也是有的，總之就是要有大膽嘗試的勇氣！

在關卡中，大多會有文字來指引玩家，仔細的思考文字所寫的內容，基本上就能找到過關的方法，不過也有許多的關卡是沒有文字提示的，這就只能靠自己去摸索，移動看看畫面上的物件來觀察可能的過關方式。

在謎題中可以看到許多益智遊戲的影子，例如拼圖、畫線、尋找隱藏物品等，所以對於喜歡玩益智遊戲的朋友來說，「Brain Wash」的挑戰都不會太過困難，縱使失敗了也沒有關係，遊戲中並沒有任何的懲罰，而且還可透過觀看廣告來取得提示唷！

但若要說遊戲裡真有什麼懲罰的話，那大概就是廣告出奇的多吧！XD 所以建議大家離線再玩，會比較清心啦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Brain Wash

Brain Wash 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SEIGEIMS, OOO

SEIGEIMS, OOO 官方網站： https://saygames.by/

https://saygames.by/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一關有小手提示，跟著指示將上方的「first」拖曳到綠色格子處，讓句子完整即可過關。

接下來的關卡，就得靠玩家的觀察力來找出過關方式，任何東西都可以試著移動看看，然後動動腦大多就可以知道怎麼過關了。真的過不了，可連上網路後，點擊右上角的「電燈泡」，看過廣告後就可以獲得提示了。