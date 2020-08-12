找出隱藏在 iPhone 鍵盤裡的顏文字，還可自訂替代文字使用更方便！

以往想要在手機裡打出像 (｡ì _ í｡) 或 ╮ (￣ 3￣) ╭ 的顏文字，通常都要上網搜尋複製或是另外下載顏文字相關的 App 來使用，但你知道嗎？其實在 iPhone 的鍵盤裡就有提供一些顏文字組合，，

喜、怒、哀、樂、無奈、害羞、囧等各種情緒通通有！

它們就隱藏在 iPhone 鍵盤的符號鍵盤中，雖然藏的有比較多層，但至少比起還要另外在網路上搜尋複製貼上或下載 App 來說已是方便操作許多，要特別注意的是在英文鍵盤下是不會出現顏文字按鈕的，中文輸入法鍵盤才有哦！

不過這些顏文字並沒有特別分類，而且數量不少，如果每次要使用都要從頭到尾瀏覽一遍也很麻煩，平常有空閒時，不妨可以花點時間設定一下「替代文字」，將比較喜歡或常用的顏文字設定簡單的注音或字母代號，例如輸入 wn 就可以出現「(╯﹏╰）」這個充滿＂無奈＂感的顏文字讓你點選，這樣就不需要每次都從列表中尋找了。有在使用顏文字的朋友可以參考看看唷！

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喚出顏文字列表的方法：

第1步 在中文鍵盤點擊「123」，再點擊「#+=」。

第2步 就可以鍵盤上看到「^_^」按鈕，這就是顏文字藏身的地方囉！點下去後，再點擊鍵盤右上角的「ˇ」就可以展開顏文字列表。各種情緒、各種表情都可以找得到！直接點擊就能使用。

「替代文字」的設定方式：

第1步 打開 iPhone 的「設定」，再點入「一般」->「鍵盤」。

第2步 點入「替代文字」再點擊右上角的「＋」。

第3步 在「字詞」填入顏文字，「輸入碼」則可設定注音或英文字母代碼，設定完成按下「儲存」。之後輸入代碼就可以看到對應的顏文字囉！