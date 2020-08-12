「REFACE」影片、GIF 動圖換臉程式，把自己的臉與電影角色互換！（iPhone, Android）

最近大家有沒有被朋友的換臉影片洗版呢？影片中明明看起來是朋友的臉，但卻出現在知名的電影片段或是歌曲 MV 裡？其實這些大多都是利用「REFACE」這款換臉 App 所製作出來的唷！該 App 在 iOS 與 Android 雙平台都有上架，有興趣的朋友可以一起來玩看看。

拍攝一張自拍照後，，

「REFACE」就會利用 AI 人工智慧與機器學習技術，將人臉進行分析後，與所選擇的影片或 GIF 動圖進行換臉，雖然影片換臉後的自己乍看之下會有些陌生感，某些片段還可能出現脫窗的狀態，但整體來說處理的結果都還蠻不錯的哦！

除了拍照外，也可以使用相簿中的照片來換臉，使用的照片臉部五官需全都露出來，最好不要被頭髮遮擋到才能獲得更好的合成效果。可以選擇置換的影片相當多，包含電影、歌曲 MV、電視片段等，換臉後的結果也會儲存成影片格式，若選擇 GIF 動圖來換臉則可儲存為影片或 GIF 格式。免費版本就能玩得很開心囉！大家快來跟風換臉一下吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： REFACE

REFACE 軟體語言： 英文

英文 開發人員： NEOCORTEXT, INC.

NEOCORTEXT, INC. 官方網站： https://reface.app/

https://reface.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次開啟程式，點擊「Take a selfie」拍下一張自拍照。

第2步 在程式進行分析後，確認臉部擷取位置並按下「V」後，即可進入影片列表。

第3步 每個影片選項右上角都可以點入更換頭像。在這邊就能點入「Photos」選用相簿中的其它照片。

第4步 選擇一個喜歡的影片後，等待程式進行換臉。

第5步 接著就可以看到結果啦！點擊「Save to Photos」即可保存到相簿中，也可以再進一步選擇分享方式。

第6步 在下方切換到「放大鏡」可搜尋 GIF 動圖。點入想要使用的動圖後，再點擊「Reface」就會進行換臉。

第7步 換好後可選擇「Share」分享或點擊「Save」儲存為 GIF 或 影片格式。

第8步 程式可免費使用，不過有次數上的限制，超過一定次數就需等待 4 小時後才可以再使用。另外，在使用時可能會跳出 PRO 版本的廣告畫面，如不想付費，記得點擊「X」關閉即可。