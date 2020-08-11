「CopyPaste.me」利用瀏覽器在不同裝置間加密傳送密碼、文字、檔案

要在電腦與手機、手機與手機、電腦與電腦等不同裝置之間傳送檔案時，通常你會怎麼做呢？許多人大概都會習慣使用通訊軟體或是雲端硬碟來處理，不過若是想傳遞像密碼這類比較有安全性考量的內容時，，

使用通訊軟體就相對風險性較高。

「CopyPaste.me」是一個可以透過瀏覽器來進行點對點資料傳輸的線上工具，不需另外安裝任何的程式，只要使用裝置中原本就有的瀏覽器即可進行傳輸。打開網頁時，就會提供一個專屬的 QR Code，使用手機來掃描就能建立傳輸通道，如果是電腦對電腦則可使用認證碼來建立連線，或也可透過 Whatsapp、Telegram、Email 等方式傳送邀請連結。

待雙方成功連線後，就可以開始傳輸，可傳送的資料形式包含密碼、純文字與檔案，密碼在傳送時會以「＊」取代，檔案的部份無限制格式，影片、照片、PDF、Word……等全都可以透過它來進行傳輸，不過它一次就只能傳送一個檔案，如果要傳送較多的檔案，還是建議使用雲端硬碟或是像 Send Anywhere 這樣的傳輸工具會更方便一些。

其使用的是點對點加密傳輸，所有的資料只會在兩個裝置之間進行傳送，不會保存到伺服器中，只要有一端失去連線，就必須再重新建立傳輸通道，而每項資料傳送後還有設置保存時間限制，預設為 2 分鐘，時間到後資料就會自動刪除，在保密方面算是做得蠻嚴實的，大家可以參考看看。

繼續閱讀

 

使用方法：

第1步 開啟 CopyPaste.me 網頁就可以看到一個 QR Code，如果一直沒有掃描，每隔幾分鐘，該 QR Code 就會自動更新。若是要跟手機、平板連線，就可以用手機或平板來掃描該 QR Code。

 

第2步 如果要連線的裝置無法掃描 QR Code，可切換到「Manually」就可以取得一組認證碼，在裝置上輸入上方的網址後，再輸入該認證碼一樣可以建立連線。但需注意認證碼也有保存期限 2 分鐘哦！

 

第3步 也可以透過「Invite」複製專屬連結或透過 Whatsapp、Telegram、Email 來傳送連結邀請。

 

第4步 當對方接受連線後，自己的畫面就會變成下圖等待對方傳送資料的狀態。若是自己要傳檔給對方，可點擊下方的「Share from here」。

 

第5步 可以傳送的資料包含密碼、純文字與檔案。密碼的部份全程會以「＊」保護，接收端可直接按下「Copy to clipboard」複製使用。成功傳送後，可在下方看到倒數計時，時間到後資料就會自動清除，點擊「extend」可增加時間。

 

第6步 純文字傳送後，接收方也可以直接複製文字來使用。

 

第7步 檔案傳輸沒有格式與大小的限制，一次只可選擇一個檔案。

 

第8步 接收方點擊「Download」即可將檔案下載下來使用。

 

最後更新：08-11, 2020 下午 3:52

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板