「Budge Up!」蟲蟲方塊塔防戰！結合三消模式玩起來超刺激（iPhone, Android）

「Budge Up!」是一款結合三消與塔防的複合式遊戲，透過結合同色方塊來建立圍牆或大砲，阻擋前方蟲蟲大軍的攻勢，，

只要撐過關卡的除蟲目標就能成功過關！但要是設想的不夠完全，就很可能被蟲蟲攻入底線而失敗哦！

遊戲以關卡的方式進行，每個關卡都需要消滅一定數量的蟲蟲，在到達特定關卡數後，可解鎖獎勵關卡，成功打敗 Boss 就能獲得豐厚的獎品！以直向結合三個同色方塊就能建立圍牆，橫向三消可獲得一座大砲，田字消除的大砲火力更強，橫向四消則可一次獲得兩座大砲。

不同顏色的方塊可生成不同功能的大砲，在進入關卡前還有機會在拉霸機獲得更強大的武器哦！蟲蟲們雖然長得可愛可愛的，但他們超會吃！必須在他們吃光方塊之前想辦法築起更安全的圍牆，才能順利推進關卡。遊戲不需網路連線也能玩，有興趣的朋友一起來挑戰吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Budge Up!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sergii Tymoshenko / playchocolate
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點擊進入關卡地圖，從第一關開始。

 

下方是玩家可以使用的方塊儲存空間，每取用一個方塊需待數秒才會再生成下一個方塊。將方塊拖曳到綠色空間，它就會自動向前滑。

 

將 3 個同色的方塊直向堆疊就能建造一個星星圍牆。

 

蟲蟲開始出動後，就會一口一口的吃掉方塊，一般方塊最快被吃掉，星星方塊則可撐得久一些，當蟲蟲在吃方塊時，可再補上一塊方塊將其向前推，就能成功消滅蟲蟲囉！消除目標數量的蟲蟲後即可過關。

 

不同的方塊消除組合可獲得不同的武器，儘可能的建造更多的大砲，獲得勝利吧！

 

教學結束後，正式的關卡開始前都有一次免費拉霸，有機會可獲得強大的武器哦！

 

當完成特定關卡後，就可以解鎖獎勵關卡，但在這裡把關的可就是沒那麼好對付的 Boss 了，他有特定的行走路線，必須在他攻到底線時將他先消滅掉才能獲得獎勵哦！

 

最後更新：08-11, 2020 上午 11:39

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板