「找找 3+3 郵遞區號」輸入地址立即輕鬆查！

大家知道原本的「3+2 郵遞區號」從今年 3 月 3 日起已經變成「3+3」了嗎？好不容易記得常用的 3+2 郵遞區號，又得要重新記憶一遍了，雖然有點討厭，，

不過這也是為了可以提高郵件的投遞準確率，大家要記得改哦！

「3+3 郵遞區號」的前 3 碼是「行政區編碼」這部份是不變的，而後 3 碼的「投遞區段碼」就得上中華郵政的網站來查詢，但如同以往，中華郵政網站提供的查詢功能著實難用，從之前的 3+2 到現在的 3+3 真是始終如一啊！所以我們還是來找找有沒有民間網友製作的好工具吧！

沒錯，其實就是要來介紹大家這個名為「找找 3+3 郵遞區號」的查詢工具，使用超方便，只要將地址輸入，一秒鐘就能立即輕鬆查到！不用點縣巿、再點鄉鎮地區、再點街道名，還得輸入驗證碼！然後再考驗眼力去查看單雙號，查完命都去了半條。

「找找 3+3 郵遞區號」就很乾脆，而且還一次給你 3+3 跟 3+2 郵遞區號，需要地址英譯也沒問題，想要查詢更詳細的鄉鎮地區、幾鄰、什麼里……等，在查詢結果頁中都會一一列出來，經常需要郵寄東西的朋友，一定要加入最愛的啊！

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網站名稱： 找找 3+3 郵遞區號

找找 3+3 郵遞區號 網站網址：https://twzipcode.com/

使用方法：

第1步 打開「找找」的網頁後，直接在上方輸入地址，按下「找找」。

第2步 接著就能看到 3+3 的郵遞區號，3+2 的也會一併列出，還能查看地址英譯，再往下拉還有更多詳細的內容。

第3步 在首頁下方也可以使用縣巿、鄉鎮巿區來查哦！