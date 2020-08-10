「English Pile」收錄超過 7,000 個英文單詞！學習新單字就像玩交友軟體（iPhone, Android）

「English Pile」是一款簡單、易用又免費的英文單詞學習程式，以字卡的方式程現，每張字卡的背後都會列出單字的各種描述、英英釋義，，

有些還會提供使用的情境，讓使用者可以透過更多不同的角度來認識一個單字。

而字卡的使用方式就像在使用 Tinder 或 Badoo 這樣的交友軟體，當遇到已認識的單字時，就可以向右滑，陌生的單字則可向左滑，很容易就能以熟悉度做分類唷！程式也會同時記錄下「已認識」與「已瀏覽」的單字量，當同一個單字反覆被確認後，就會移至「己學習」的分類中，讓你可以清楚掌握自己的學習進度。

程式所收錄的單字詞彙超過 7,000 個，介面相當單純，不需網路連線，隨時隨地都能利用一些零碎的時間學上幾個單字哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：English Pile
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sheep Apps LLC
  • 官方網站：https://sheep-apps.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 開啟後即可看到單字卡，在下方還會顯示該單字的難易度與目前的學習狀態。點擊即可翻面查看相關的描述、釋義、使用情境等。最下方的「X」與「V」則可用來自我標示目前對單字的熟悉度。

 

第2步 直接將字卡向左或向右滑動也可以進行標示。上方則會顯示目前的學習狀態，標示已認識的單字會列入「Vocabulary」，已瀏覽過的記入「Viewed」，程式認定你已熟悉的單字才會記錄「Learnt」中。

 

最後更新：08-10, 2020 下午 3:43

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