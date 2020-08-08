Bitwar PDF Converter 萬用 PDF 轉檔軟體

PDF 是個很方便的文件格式，現在幾乎每一台電腦、每支手機都能直接開啓、閱讀 PDF 文件內容，且不會因為你的電腦或手機沒有指定字型而造成文字變醜或其他格式不相容、表格跑掉… 等各種問題。

如果常常會收到一些 PDF 檔的內容需要做些處理，，

或你希望能把手邊的圖檔、Word 檔或其他格式的文件檔轉成 PDF 的話，可以試試看 Bitwar PDF Converter 這個免費工具。它可以幫我們將 Word, Excel, PPT, 圖檔, HTML 網頁檔, RTF… 等格式的文件轉成 PDF，或將 PDF 轉成上述格式。

另外還可支援 PDF 加密解密、分割、合併、旋轉、壓縮.. 等處理，是個相當簡單易用的 PDF 批次處理工具。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Bitwar PDF Converter 軟體版本：3.5.2.1487 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質：有限制的免費版軟體（未註冊只能處理5個頁面） 檔案大小：1.19 MB 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站：Bitwarsoft 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啓 Bitwar PDF Converter 軟體視窗，直接將要處理的檔案拉到視窗中或按「添加PDF檔」按鈕選取檔案。

第2步 在轉檔前，我們可以按右上角的「轉換效果設置」來調整文件轉檔時的一些設定。

第3步 內建圖片轉 PDF 功能，我們可以把多個圖檔、照片轉成單一的 PDF 檔，方便分享或建檔備用。

第4步 另外還有 PDF 加密、解密… 等功能。

第5步 也提供了 PDF 分割、合併、旋轉、壓縮… 等功能。