就是懶得滑！「輕鬆滾動」點擊就能滾動畫面，也可慢速自動滾動！（Android）

大家常說滑手機、滑手機，但手機一定得用滑的嗎？「輕鬆滾動」要讓安卓手機使用者用點的就能滑動畫面唷！

「輕鬆滾動」是專為懶得滑手機的朋友所設計的 App，啟動後可在螢幕畫面上顯示一排的浮動按鈕，，

透過點擊就能控制畫面的移動，預設包含小範圍的半頁滑動、大範圍的整頁滑動，也可以啟用自動滾動功能，讓畫面慢速的向上或向下滑動，這些都只要單擊點按就能達成。

除了預設的功能按鈕外，還可以加入返回、首頁以及最近使用的應用程式清單，也能開啟電源選單哦！另外在畫面進入「自動滾動」狀態時，還可手動加快或減慢移動的速度，讓滾動的速度可以更符合你的閱讀需求。

按鈕的外觀配色有開放讓使用者自定義，也能依使用需求讓按鈕變成橫向顯示，若暫時不需使用，直接下拉通知欄，就能暫時關閉按鈕囉！還能指定只在某些特定的 App 才出現按鈕，使用上相當人性化。如果經常會看長篇文章、閱讀電子書或是你只是單純懶得滑都可以來參考看看這款用點擊替代滑動的工具哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 輕鬆滾動

輕鬆滾動 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： JetToast Apps

JetToast Apps 官方網站： https://jettoast-4d554.firebaseapp.com/

https://jettoast-4d554.firebaseapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「輕鬆滾動」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式，先跟著指引進行基本的設定，點擊「確認」後，開啟「允許權限」再返回程式。

第2步 再按下「確定」後，點入「已安裝服務」。

第3步 找到「輕鬆滾動（主要）」後，打開開關。另外還有「輕鬆滾動（音量鍵）」及「輕鬆滾動（人形圖標按鈕）」，這兩項可分別用音量鍵與人形圖標來控制滑動，但其下有說明，如果你不了解該功能是什麼，就請不要使用它。打開「主要」的即可。

第4步 再次回到程式後，就可以看到「服務已啟動」的提示，點擊關閉後即可開始設定。

第5步 可以調整的項目很多也很細，可依自身的需求來一一做調整，在按鈕的外觀上，有三種形狀可選用，也可以加入邊框或漸層效果，並可變換按鈕的顏色與透明度。

第6步 點入「自定義按鈕」除了預設的七個按鍵外，可在此新增其它的功能鍵，點擊右下角的「＋」可新增左右滾動等更多的按鈕。上方可切換設定「捲動」狀態下要顯示的功能按鈕。

第7步 在最下方可勾選想要暫時隱藏按鈕的條件，另外在上方切換到「應用程式」，點擊「＋」就能指定只在某些特定 App 才出現按鈕。

第8步 使用時就可以依需求直接點擊浮動按鈕來讓頁面滑動，在自動滾動時可調整速度。

第9步 點開選單，點擊「旋轉按鈕」可將浮動按鈕變成橫向。此外，選單中也有提供左右滾動的按鈕可使用。

第10步 下拉通知欄可暫時關閉浮動按鈕，點擊「X」則可完全關閉。