[限時免費] 「手電筒定時器」再也不用摸黑上床了！定時自動關閉超方便（iPhone, iPad）

房間的電燈如果不在床旁邊，每次睡前在關燈後都得要摸黑走到床邊，感覺是不是有些討厭呢？雖然可以打開手機的手電筒，但要關閉還得要再按一次，而且也不能調整亮度，即使只是短暫的使用，也感覺會讓眼睛不舒服

如果以上的敘述讓你感同身受，或許你可以考慮使用「手電筒定時器」，它是一款很簡單的手電筒應用，點擊數字按鈕就能立即設置時間，並同時開啟手電筒，還有四段亮度可調整，且會自動調暗螢幕的亮度哦！完成設定與使用，點擊不需超過三次！

當設定的時間到時，就會自動關閉手電筒，完全不需要再理會它。

若想再更簡易的使用，也可以將「手電筒定時器」放置到通知中心裡，只要在解鎖畫面向右滑動就能快速設定最短 1 分鐘的手電筒定時器唷！有需要的朋友，可以趁限時免費期間下載試用看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 手電筒定時器

手電筒定時器 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Yixiang Lu

Yixiang Lu 官方網站： https://www.doublerect.com/flashlight-timer

https://www.doublerect.com/flashlight-timer 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「手電筒定時器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式後，可直接點擊畫面上的數字按鈕，預設為分鐘數按下數字後即會開啟手電筒，並開始倒數點擊下方左右兩側的大小太陽圖示即可調整手電筒的亮度

第2步 點擊右上角的「齒輪」可進入設定可依需求來調整各項功能，如果需被提醒時間即將結束，可開啟「閃爍規則」，在特定秒數時，以指定的閃爍方式來提醒

第3步 還可以調整「圖標顏色」，除了預設的橙色外，還有藍、綠、紫、黑可選擇

第4步 「主題顏色」則有七色可選擇，可修改按鈕的顏色

第5步 「按鍵時間單位」原本預設是「分」，點擊可切換為「秒」，能設定更短的手電筒定時器

第6步 將「手電筒定時器」加入通知中心的小工具裡，就可以更方便使用了，不過這邊最短就只能設定 1 分鐘的時長