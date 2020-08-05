Symbol Keyboard 讓手機也可輸入超過 2,000 種特殊符號！（iPhone, iPad）
在電腦上要輸入特殊符號，可以切換到「標點符號鍵盤」來找到一些，不過在手機上就沒那麼容易了，，
「Symbol Keyboard」就是一款特殊符號鍵盤，不過它並不是真正的輸入法，不能讓我們在鍵盤上直接切換使用，它仍是一個單獨的程式，必須在主程式中選用想要的符號後，再複製使用。
但不需擔心的是它的操作方式很簡單，除了可以直接選擇想要使用的符號外，也可在程式中切換使用一般輸入法鍵盤，將要輸入的文字與符號一起編輯後，再直接複製貼上使用。程式中收錄的特殊符號有超過 2,000 個之多，所複製過的特殊符號會被記錄在喜好項目中，之後要再選用時就不需在大海裡撈針囉！提供給各位參考。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Symbol Keyboard
- 軟體語言：日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語
- 開發人員：ShuMei Liang
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.3.5 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Symbol Keyboard」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後就可以看到下方的特殊符號鍵盤，共有 8 種類別可選用，每個類別又有多頁，左右滑動即可切換查看不同分頁的符號內容。
第2步 提供的符號類別相當多元唷！
第3步 點擊符號就會出現在上方，若需輸入文字，可在左下角點擊「地球」切換一般輸入法。
第4步 最後點擊右上角的按鈕即可複製內容，直接到其它的應用程式就能貼上使用囉！
第5步 點入左上角的「星號」即可看到曾經複製使用的符號都被收錄在這邊，之後可再次點擊複製，相當方便哦！
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