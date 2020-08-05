[限時免費] Morphing LED Banner 超花俏的動態電子看板、跑馬燈（iPhone, iPad）

手機、平板年年出新，有時替換下來的裝置其實功能還是很 OK 的，只是效能沒有沒新機好，，

許多人就會將舊機留著當備用機，經營商店的話，拿來當做電子看板也是很不錯的哦！

如果要拿來當看板，就得要裝個相關的 App 才好用，「Morphing LED Banner」是目前限時免費中的 LED 看板 App，與一般的跑馬燈不同，它加入了許多花俏的變形特效，讓兩行文字在切換時更加活潑有趣。不過如果你還是喜歡一行式的跑馬燈，它也是有提供這個選項的。

文字內容若使用英文，有多種特殊字體可選用，輸入中文也可正常顯示，並能接受表情符號，讓看板內容看起來更生動，可依需求變換字體顏色，也能調整動畫的速度、文字大小等。除了可當做商店看板使用外，未來要去接機、參加演唱會等場合也都很適用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Morphing LED Banner

Morphing LED Banner 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Yuanji Li

Yuanji Li 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Morphing LED Banner」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可透過預設的文字預覽花俏的變形特效。點擊下方的「Enter Barrage」可分別輸入兩行文字。

第2步 點擊右下角的「齒輪」進入設定，可調整文字切換的速度、動畫速度、字體大小、字體樣式與顏色。如果想要一行式的跑馬燈，可在上方切換為「Marquee」。

第3步 設定好後，就可以點擊左上角的「鎖頭」切換為全螢幕模式。

第4步 若切換為「Marquee」一行式跑馬燈，一樣在下方輸入文字，也可點入「齒輪」調整相關設定。