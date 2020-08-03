Nute 超簡單的一頁式線上筆記，自動保存、可另存 txt 檔

在使用電腦時，如果有一些想法想要記錄下來，通常都會習慣打開一個記事本，，

然後直接寫在裡頭吧？但相信大家的人生中，一定都有遇過還沒存檔就不小心關閉檔案的狀況，那真的會很心痛啊！剛剛所輸入的內容全都會化為烏有，如果可以有一個會自動存檔的記事本該有多好呢？

來！那就非「Nute」莫屬了！它正是一個會自動保存內容的線上筆記工具，開啟網頁後，不要遲疑、不要等待，馬上就能開始輸入文字，不需手動保存，因為它會一直自動儲存著，即使關閉了視窗、電腦跳電、自動重開機、同事或寵物（？）踢到了你的插頭……，只要重新開啟「Nute」網頁，所輸入的文字們都會乖乖的在那裡等著你回來。

完全免費使用，而且沒有廣告也沒有任何追蹤器，不需註冊或登入帳號，它就是那麼輕巧的存在，但也因此無法在不同設備上同步內容啦～除了可在電腦上使用外，也可在 iOS 或 Android 手機上使用，將「Nute」加入手機桌面，即使離線也能盡情的寫哦！

如果想將網頁中的文字保存到電腦中，也只要按下網頁右下角的按鈕，就能直接儲存為 txt 檔囉！使用起來自由自在沒有負擔，提供給經常需要寫點什麼，但又不愛按存檔的朋友們參考了。

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使用方法：

第1步 打開網頁後，真的不用等，它就是空白一片沒有錯，可以直接開始輸入文字。

 

第2步 輸入文字後，它就會自動保存，關閉網頁也沒有關係。點擊右下角的「↓」即可將文字儲存為 txt 檔。

 

iOS 新增至桌面的方法：

第1步 在 Sarari 開啟 Nute 網頁後，點擊「分享」按鈕再選取「加入主畫面」。

 

第2步 按下「新增」即可在桌面看到「Nute」圖示，新增到桌面後，即使網路離線也能使用。

 

Andorid 新增至桌面的方法：

第1步 使用瀏覽器開啟「Nute」網頁後，下方會彈出詢問是否要「新增至主畫面」可直接點擊，如果沒有的話，也可以在右上角的選單中找到「加到主畫面」的功能。

 

第2步 按下「新增」後，就可以在桌面找到「Nute」。新增到桌面後，即使網路離線也能使用。

 

最後更新：08-03, 2020 下午 5:56

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