「動物森友會 口袋露營廣場」繁中手遊版開放下載啦～根本是時間小偷啊！（iPhone, Android）

一直被廣告洗腦、Facebook 上也持續被朋友洗版的《集合啦！動物森友會》，在手機上終於可以玩到啦！而且還是繁體中文版，之前有先玩日版的朋友，，

也可以直接連結舊帳號，就能無痛接續玩下去，沒有預算或還是買不到 Switch 的朋友，可以先在手機上一探究竟唷！

不過手機版與 Switch 上《集合啦！動物森友會》的玩法並不一樣，手機版的遊戲名稱為「動物森友會 口袋露營廣場」，玩家們將成為露營廣場的管理員，可以設計自己專屬的露營場，並邀請其他的動物們來一起來玩。

在遊戲中將會有超過 100 名的動物登場，每位動物朋友的個性都不同，只要實現他們的願望與他們談話聊天進行互動，就能增加友好度，與動物們變成好朋友，當然也有機會在不同的地點上遇見其他的玩家並進一步成為朋友哦！

「動物森友會」的世界裡充滿著可愛又和平的氛圍，在遊戲中隨時都有機會可以獲得各種建造家具或製作衣服的材料、隨手就能撿拾水果、撲抓昆蟲、釣魚也超輕鬆，遊戲裡所需要的「鈴錢」或「葉子票券」只要透過完成任務就能取得，玩起來真的很療癒，就算不課金也可以順順的玩唷！

但請要入坑的朋友先有心理準備，一旦開始玩後，下一次頭抬起來可能是好幾個小時之後的事了 XDDD，因為有太多地方可以玩、太多東西可以點、太多動物們可以認識、太多任務要完成，也有好多的家具可以佈置、好多的衣服配件可以穿搭，雖然感覺很忙碌，但玩起來超令人興奮的啊～～～一個不小心就一直玩下去了，真是一個會吃時間的大怪獸呢！

由於遊戲裡就有很詳盡的教學解說，接下來就抓幾個遊戲畫面給大家參考，有興趣的朋友，就別猶豫快一起入坑吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：動物森友會 口袋露營廣場
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Nintendo Co., Ltd.
  • 官方網站：https://ac-pocketcamp.com/zh-TW
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲在一開始時就會詢問玩家是否要繼承資料，如果之前有玩日版的朋友，就可以透過連動 Nintendo Account 將遊戲紀錄搬過來唷！

 

若是新玩家，會先讓我們建立一個基本的角色造型，可以選擇性別、髮型、眼睛與配色，這些之後都還可以再做調整，所以在選擇時可以隨興一些不用太有壓力哦！

 

接著終於到達露營場，遊戲只要有新的元素、場景出現時，就會跳出如右圖的教學，完全不用擔心不會玩。

 

「西施惠」也是帶領玩家熟悉遊戲的重要角色，不過先告訴她名字認識一下吧！畢竟以後會一直遇到呢！

 

接下來，先幫露營場選個基本的主題風格，點入後可以先預覽，不喜歡的話點擊「換成別的」就可以再重選。無論最後選了什麼風格，所有的物品都還是能夠隨著遊戲的進行逐步獲得的。

 

透過地圖，可以到其它的地點來交朋友，透過各種的互動可以增加兩人的友好度。

 

動物們都會有一些願望，幫助他們完成就能獲得不錯的回禮唷！

 

在露營場中，有羊駝夫妻會幫助製作家具，只要有足夠的材料，就能拜託他們幫助製作，但除了材料，也需要花費「鈴錢」。

 

製作完成的家具，就可以擺放到露營場，慢慢將你的個人特色加入吧！

 

只要將露營場佈置得越來越豐富，就能邀請更多的動物朋友一起來同樂，讓你的露營場更加熱鬧、有趣與溫馨。遊戲裡還有好多好多的細節，就留給玩家們一起體驗囉！

 

最後更新：07-30, 2020 下午 1:28

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板