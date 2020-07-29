[限時免費] Tiny Orchestra 可幫助認識樂器、訓練聽力的音樂遊戲（iPhone, iPad）

總聽人家說「學音樂的小孩不會變壞」，但想要讓小孩學音樂，這花費可少不了，，

如果資本沒那麼雄厚，或擔心花下去但小孩對音樂沒興趣，不妨可以先下載「Tiny Orchestra」這可愛的教育音樂遊戲！

「Tiny Orchestra」是一款專為小朋友設計的音樂遊戲，在裡頭可以認識 18 種來自世界各地的樂器，像是三角鋼琴、豎琴、小提琴、圓號、小號、長笛、手風琴、吉他、木琴、鼓……等，每一個樂器都能聽到它們所發出來的獨特聲響，搭配來自專業作曲家的音樂，可帶著小朋友進入有趣又神奇的音樂世界唷！

程式裡共分為三個部份，第一部份就是前面提到的「認識學器」，當小朋友對樂器們的聲音都有一定的認識後，就可以進入第二部份的「聽力測驗」，在這邊會透過三種難度的關卡來測試小朋友對樂器聲音的熟悉度，從單一樂器增加到同時使用三種樂器來演奏，讓小朋友用耳朵來練習判斷音樂中所使用的所有樂器類型。

最後，孩子們還能利用這 18 種的樂器來組成自己的「小樂團」，程式在舞台上一共準備了 7 個演奏位置，小朋友可自由選擇喜歡的樂器，讓它們一起演奏出各種好聽的樂曲，在舞台邊還設置了投射燈與彩花紙片機，可以增加更多舞台效果，讓這場獨特的演奏會看起來更加熱鬧有趣！目前程式限時免費中，喜歡的朋友可把握時間下載哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tiny Orchestra

Tiny Orchestra 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： BAMBU KIDS, OOO

BAMBU KIDS, OOO 官方網站： http://bamboo-kids.com/

http://bamboo-kids.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tiny Orchestra」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

程式預設的語言為英文，開啟程式後，可先點擊牆下的小圖示，選擇想要使用的語言。

接著點入牆上「綠色」的海報，進入「認識樂器」的單元。

在這邊可以看到一字排開的各種樂器，點擊就能聽到它們的聲音。

認識完樂器後，接著到牆上點入「藍色」的海報，可進入「聽力測驗」單元。

在這個單元中，會先從單一樂器的辨識開始，候選答案的項目也比較少，聽聲音後選擇答案，答對即可獲得星星獎勵。

當達一定程度後，就會逐步的提升難度，變成兩種或三種樂器一起演奏，要辨識出樂器就更困難囉！

最後一張「紅色」海報，就是讓小朋友自組「小樂團」的部份。

在舞台上準備了 7 個表演位置，從下方可以選擇想要使用的樂器類型，將表演者拖曳到位置後，就會開始演奏，擺放的樂器越多，音樂就會越豐富。

點擊一旁的「投射燈」或是「彩花紙片機」可以讓舞台看起來更加熱鬧哦！