SLAZZER 圖片自動去背只要 5 秒鐘！還可加入背景模糊、更換背景！

「SLAZZER」是一個號稱只要 5 秒鐘甚至更短的時間，就能完成圖片去背的線上工具，將照片上傳後，，

它就會自動辨識出主角與背景，並快速的完成去背動作，效果相當不錯，全程透過 AI 人工智慧來處理，操作非常簡單。

去背完成的圖片可直接免費下載 PNG 圖檔來使用，如果有發現去背還不是那麼完美的地方，可再進一步使用附加的編輯功能，手動抹去或還原進行微調，但測試過幾張照片，基本上去背的範圍都蠻精準的，需要再手動調整的機會並不多。

而編輯的部份還可以加入背景模糊功能，提供四種模糊等級可選用，也可以套用內建的背景圖或是上傳其它想要合成的照片，當然也可以套用單色或漸層背景唷！不過無論是單純去背或進行背景的後製，下載回來的尺寸都會限制在 640×640 之間，若想要取得更高的解析度，就需參考網站上的其它的付費方案囉！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，可直接將要去背的照片拖曳到網頁中，或是點擊右側的「Choose A Photo」，再點擊「Upload Image」從電腦中選擇照片。

第2步 上傳照片數秒後，即可看到去背的成果。可直接點擊「Download」下載 PNG 檔，或是點擊「Edit」進一步編輯。

第3步 編輯功能包含背景模糊、更換背景以及手動微調的部份。「Blur」模糊有四種層級可使用。

第4步 背景的部份有內建數十張的照片可選用，也可以點擊「Upload Photo」上傳其它的照片。

第5步 「Color」可切換為漸層選單，或可使用調色盤來套入單色背景。

第6步 在上方切換到「ERASE / RESTORE」即可手動調整去背範圍。

第7步 最後點擊「Download」即可將編輯完成的照片保存到電腦中。