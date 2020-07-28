幫照片瞬間升等！「Orange Teal」好萊塢大片等級照片濾鏡調色器（iPhone, Android）

許多好萊塢的電影都會使用 Teal and Orange 的電影色調，其中 Teal 藍綠色與 Orange 橘色是屬於對比很強烈的兩種顏色，在畫面中可強調出更多層次的細節與加入更豐富的故事性，，

這類的配色在 Instagram 上也頗受歡迎，如果你也想用這樣的配色來幫自己的照片升級，可以考慮下載「Orange Teal」這款照片濾鏡調色器。

它除了有「Orange and Teal」的配色組合外，還有另外八種特色濾鏡，可以讓照片處理起來都相當時尚哦！程式的功能介面十分簡潔，在選入照片後，就可以加入所喜歡濾鏡組合，並可調整強度或是再依每張照片的狀況來調整飽和度與明暗區塊的細節，讓成果看起來更加完美！完成的照片可保存到相簿中，也可以透過分享功能，直接將照片上傳分享唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Orange Teal

Orange Teal 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Vander Amaral / Be Studios Montreal

Vander Amaral / Be Studios Montreal 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 8.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 8.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後，可左右滑動瀏覽各種不同的配色組合，也可以先點擊「Load Picture」從相簿選取照片。

第2步 在選入照片後，並不會直接加入濾鏡效果，需手動拖曳調整增加濾鏡強度。

第3步 點入最右側的「Advanced」，可再進一步調整飽和度與明暗區塊的細節。

第4步 在照片上左右滑動也可以切換不同的濾鏡效果。

第5步 最後按下「Save」即可保存到相簿中。