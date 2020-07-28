Tricky Castle 超鬧的城堡冒險解謎遊戲，還是稱它整人遊戲更適合？（iPhone, Android）

「Tricky Castle」是一款城堡冒險解謎遊戲，玩家扮演的是一位名叫威廉的勇士，要前往城堡解救被壞人抓走的公主，，

不過在這座城堡中設計了超多的陷阱，玩家得從最底層逐一找出正確的過關方法，否則就只能在同一個層級中陷入鬼打牆的狀態。

每個關卡幾乎都會有文字提示，得仔細的理解它字裡行間隱含的訊息，但有時也許就只是字面上看來得那麼簡單，無論如何這些提示文字對於猜測如何過關都是相當有幫助的，如果完全不去理解，自己一股腦的猛衝，大多只會迎來失敗哦！

遊戲共有三大場景主題，除了一開始的《Princess Castle》城堡外，還有《starry sky》星空與《Witch Tower》女巫塔，玩家需在城堡關卡中找尋「星星」與足夠數量的「蝙蝠」才能解鎖它們。

遊戲玩起來很有挑戰性，但又不會十分困難，就算真的想不透過關的方法，也可以觀看廣告來取得更進一步的提示，甚至也可以直接跳過關卡哦！非常推薦給喜歡解謎遊戲的朋友來挑戰。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tricky Castle

Tricky Castle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AI GAMES FZ LLC / CASUAL AZUR GAMES

AI GAMES FZ LLC / CASUAL AZUR GAMES 官方網站： https://aigames.ae/

https://aigames.ae/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入第一個《Princess Castle》主題，從第一關開始挑戰！

進入關卡後，使用左右下角的按鈕來控制方向與跳躍，開始在關卡中探索過關的方法吧！

遇到需要操控的機關時，就會出現橘色的「小手」按鈕。

有時則需要取得「鑰匙」才能將門打開。

在大部份的關卡中，都會有一段文字在上頭，這些文字會給玩家一些小提示，別忘了仔細的閱讀一下哦！

因為如果不管提示就直衝，一個不小心就可能會失敗了！

當成功完成第一層級時，需等待時間解鎖第二層關卡，也可透過觀看廣告來加速解鎖。

如果遇到卡關，可點擊左上角的「？」來看廣告取得提示。

遊戲關卡中設計了相當多有趣的謎題，很多都得花點心思才能解開，雖然感覺很鬧，但又覺得開發者十分有心，是一款很不錯的解謎遊戲哦！