Anidoodle 親手繪製動畫角色，還可製作 GIF、錄製影片！（iPhone, iPad）

要製作出一個動畫角色是相當不容易的，除了基本的原型設計外，每一個表情、動作也都需要經過繪製，，

再透過專業的技術製作成動畫，需要花費相當多時間與心力才能完成的。如果你也想製作專屬於自己的動畫角色，或許可以來「Anidoodle」體驗一下！

「Anidoodle」是一款很有趣的動畫製作工具，在程式中我們可以針對角色的臉部來進行繪製，包含整個臉型、髮型到眼睛與嘴巴，想要呈現不同的表情，只要在眼睛與嘴巴的部份依不同的情境繪製出不同的樣貌，程式就能自動判斷取用。

眼睛的部份甚至只需要畫上一邊，另一邊可直接幫你水平反向複製，就算不擅長畫畫，製作出來的成果也會很不錯哦！完成繪製後，就可以進行 GIF 的製作或影片的錄製，角色的表情變化將會透過前鏡頭的偵測與你的表情同步，可製作長度 10 秒的 GIF 動畫或影片，對動畫製作有興趣的朋友可以來嘗試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Anidoodle
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Gloria Latorre Lario
  • 官方網站：http://glorialatorre.es/Anidoodle/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Anidoodle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用需先給予程式相機的使用權限，然後可先使用這個藍色的樣本角色來體驗一下表情同步變化的感覺。接著按下「創作自己的角色」。

 

第2步 要分別繪製臉型、眼睛與嘴巴的部份，點選要繪製的區域後，按下「畫筆」。

 

第3步 接著就可以使用下方的各種筆畫工具來繪製角色的臉型。

 

第4步 點擊「畫筆」可調整筆粗與濃淡。點擊最右側的「●」可開啟調色盤。畫好後，按下「V」即可保存。

 

第5步 再分別將眼睛與嘴巴也繪製好即可。不過眼睛與嘴巴的部分，需要畫的就比較多，因為要因應各種不同的情緒表情，所以各需畫出 6 種不同的樣子。眼睛又分左眼與右眼，可先畫好一邊後，另一邊使用「複製」，就不用擔心會不對稱囉！

 

第6步 完成後，可拖曳移動眼睛與嘴巴的位置，調整好即可按下「紅色」按鈕，準備錄製動畫。

 

第7步 在下方可選擇要製作 GIF 檔或是錄製影片，皆只可製作 10 秒的長度。此時也可以測試一下表情變換的效果，點擊「紅色」按鈕即可開始錄製。

 

第8步 完成錄製後，點擊右下角的按鈕即可選擇分享或儲存。

 

第9步 點擊「我的角色 1」可修改名稱。點擊「＋」則可新增更多的角色哦！

 

最後更新：07-27, 2020 上午 11:43

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