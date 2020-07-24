「Chime」可幫助回神的間隔時間報時器（Google Chrome 擴充套件）
大家工作一認真起來是不是經常會忘了時間呢？如果沒有被打斷，很可能一坐在電腦前工作就是好幾個小時，或是偶爾只是想要逛逛網頁、刷個臉書休息一下，，
其實只要在瀏覽器安裝像「Chime」的報時器，就可以在固定的間隔時間提醒你哦！其支援 Google Chrome 瀏覽器使用，在安裝後可設定需要的間隔時間，最短 5 分鐘，最長則可 1 小時報時一次，有多種語言可選擇，讓你不會再過份認真忘了休息，或太過打混而影響了工作進度。
報時預設為 24 小時制，如果偏好 12 小時制，可在設定選項中做調整。另外也可以讓瀏覽器在閒置狀態下暫停報時唷！想完全停止報時的話，只要在工具列上點擊「Chime」圖標切換為「OFF」狀態即可。提供給各位參考。
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Chime
- 軟體版本：0.3.1
- 軟體語言：英文,日文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：28.38KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 接著在網址列右側找到「Chime」圖示，按下滑鼠右鍵點入「選項」。
第3步 在設定功能中，可選擇想要的報時語言、間隔時間，以及是否要使用 12 小時制、閒置時靜音等功能。
第4步 開發者是建議使用英、日語，不過其它的語言也是可以正常使用的，只是有發現若選擇「zh-TW」的話，12 小時制的設定會無效果，仍會以 24 小時制報時。
第5步 間隔時間最短可 5 分鐘報時一次，最長則可 1 小時，設定完成後，可點擊「Speak test」試聽報時效果。完成設定後，就會依指定的間隔分鐘數來報時。
，
Facebook 留言板