Zen Flip Clock 動態翻頁式時鐘，附有番茄鐘、計時器功能！（iPhone, iPad）
「Zen Flip Clock」是一款極簡主義風格的翻頁式時鐘，支援直向與橫向螢幕使用，工作或讀書時擺在桌上，，
只要透過幾個簡單的手勢就能輕鬆切換功能，單擊空白處可切換黑暗或明亮模式，左滑可進入番茄鐘、右滑則是計時器，上滑就能開啟設置選單，在時鐘模式下，點擊星期或秒數都可以切換顯示或隱藏資訊唷！
番茄鐘的部份可自訂工作與休息的時間，當設定的時間到時，就會響起一個相當溫和的鈴聲，提醒你該休息或開始下一段的工作時間。整體的畫面單純簡潔，看起來時尚又有型，喜歡翻頁式時鐘的朋友，可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Zen Flip Clock
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Shudao Wang
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Zen Flip Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟程式時，可看到如左圖的手勢說明。點擊「Okay」即可看到翻頁時鐘。
第2步 切換成橫向螢幕看起來更有 fu～點擊空白處即可切換成明亮背景，點擊星期或秒數可隱藏或顯示。
第3步 向右滑可切換到「計時器」模式。
第4步 向左滑切換到「番茄鐘」模式，預設工作 25 分鐘（黑底），接著休息 5 分鐘（白底）。時間到時都會響鈴通知，使用時不可關閉螢幕。
第5步 上滑可進入「設置」，可依需求來調整各項目。有標示「咖啡杯」的項目為付費功能。
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