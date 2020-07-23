Krazydad 成千上萬的紙上謎題，數獨、迷宮、邏輯謎題等全都免費下載！

自從智慧型手機普及後，大多數人的休閒娛樂就只剩下滑手機了，但其實在手機之外的世界更是遼闊啊！就像「Krazydad」這個網站就提供了約有 200 萬個紙上謎題，， 謎題類型超過 60 種，除了常見的數獨、迷宮、填字遊戲外，還有各種變形版的數獨以及適合小朋友玩的圖形數獨唷！

網站開發者是一位在迪士尼旗下開發部門裡工作的創意人員 Jim Bumgardner，除了這個身份外，他其實還是一名程式設計師、音樂家、藝術家、老師以及謎題創建者，他所設計的謎題也有刊登在紐約時報上，是一位相當多才多藝的斜槓青（壯？）年呢！

這些謎題全都開放免費下載使用，如果不想一直盯著手機螢幕瞧，偶爾玩點紙上解謎遊戲也是很不錯的，尤其現在小孩們都放暑假了，如果成天一直喊無聊又不想讓他們一直玩電腦、滑手機的話，就一人發一疊謎題給他們慢慢解吧！XD

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網站畫面：

開啟網站後，就能看到各種類型的謎題列表，全都是英文沒有關係，Google 網頁翻譯還是很好用的。

以數獨為例，點入謎題主題後，可看到相關的介紹說明以及謎題難度分類。

再點入難度分類後，就可以看到謎題本。

點入謎題本就可以點擊下載連結，開啟 PDF 頁面，右上角即可選擇下載或列印。每份謎題本最後都會有附解答可以核對。

對於年紀比較小的朋友來說，數字類的遊戲可能太困難或不具吸引力，就可以選擇像下面這種圖形數獨，用可愛的圖片來進行遊戲。在 PDF 檔中就有附上需裁切的圖片，將其一一剪下後就可以利用它們來玩遊戲囉！