Just Draw 補上圖畫裡缺少的元素！超好玩的繪畫益智遊戲（iPhone, Android）

「Just Draw」是一款很有趣的繪畫益智遊戲，與之前介紹過的「DOP: Draw One Part」是同類型的遊戲，不過「Just Draw」的謎題比較偏像情境式，，

而不是單純去補足圖片中缺少的元件，透過整體畫面情境的觀察，來想像出可能缺少的元素，例如看到一個人光著頭站在太陽下，就可以幫他補上一頂遮陽帽；看到一顆小樹苗，則可以畫朵雲下雨，或是畫出一個花灑來幫他澆水。

每個關卡都需要玩家腦力激盪，解決圖畫中人們或動植物的困擾，無論你的繪畫技巧如何，只要看得出具體的形狀，基本上程式都能成功辨識唷！如果想不出來圖畫中到底少了什麼東西，可以透過畫筆的顏色來找出一點線索，關卡裡的畫筆顏色都會與缺少的元素有關，例如缺少的是太陽或月亮，就會使用黃色的畫筆。若真的想不出來，也可以透過觀看廣告來取得提示哦！

而遊戲在挑戰到一定關卡時，還會解鎖另一個「擦除模式」，玩法與原本的遊戲剛好相反，「擦除模式」是需要玩家判斷圖畫裡有什麼是必須被去除的，像是衣服上的髒汙或是可怕的蜘蛛等，終極目標同樣是解決圖畫中人們的困擾，玩起來也很有趣哦唷！

不過因為遊戲穿插的廣告算是蠻頻繁的，建議大家離線玩比較不會受到廣告的干擾，需要提示或想要取得新畫筆、新畫框時再連線看廣告就可以了，提供給大家參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Just Draw

Just Draw 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Lion Studios LLC

Lion Studios LLC 官方網站： https://lionstudios.cc/

https://lionstudios.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲前面的幾個關卡屬於教學關，依照說明與指示，補畫上不見的部份即可過關。例如在第一關中，小魚看起來很悲傷，幫牠加上另一條魚，牠就開心了。

接著會給答案但不提供繪圖參考線，到了第六關後，就要開始讓玩家自己猜測應該畫上什麼了。

猜得出來嗎？這兩張圖分別該補上什麼呢？

如果真的想不出來少了什麼，可以點擊「提示」看完廣告影片後，獲得答案。

每回過關可累積右上角的禮物盒百分比，當達 100% 時，就可以觀看廣告解鎖一款新的畫筆或畫框。之後可到首頁右上角的選單中來選擇已解鎖的樣式。

當在主線遊戲玩到一定程度後，就可以在遊戲首頁看到解鎖的「擦除模式」，將圖畫中多餘的部份去除即可過關。另外在首頁似乎還有另一個遊戲模式，不過我目前還沒玩到可以解鎖它的程度，就留給大家一起來挑戰囉！