「桃子日文故事」日本經典童話有聲書，日籍老師親自錄音、附有中日文字幕輔助！（iPhone, Android）

「桃子日文故事」是在 Google Play 與 App Store 雙平台上架不久的日本童話有聲書 App，以古代童話故事為主，所有的有聲故事皆由日籍老師親自錄音，，

程式支援背景播放，也有提供播放定時器可設置，很適合在睡前收聽。

每篇故事都有附上中日文對照的字幕，點擊字幕則可指定重覆播放的段落，還能調整播放速度，對於想要練習聽力的朋友是相當有幫助的哦！故事中的重要單字與文法，也有幫大家整理出來，可做更進一步的學習。另外，還有口說練習可以幫助矯正發音唷！

不過目前因為剛上架，所以故事的數量還不是太多，只有 14 篇可以收聽，但開發者有提到未來每週都會持續增加新的故事，讓大家有聽不完的有聲書。對日文學習有興趣的朋友，可以跟著「桃子日文故事」一起提升日文能力哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：桃子日文故事
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：spoiled boss
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 開啟程式後即可看到故事列表，有少部份的故事需要條件解鎖，其它皆可直接收聽。點入即可開始播放囉！

 

第2步 睡前使用的話，可以點擊「zzz」來設定睡眠定時器，有 10 分鐘到 60 鐘可選擇。

 

第3步 若覺得語速太快或太慢，可點開右上角的「正常速度」就能依需求來調整。

 

第4步 點擊「中日字幕」可搭配字幕來收聽故事，點擊字幕則可重覆播放指定段落。「單字文法」中有列出故事中的重要單字，也可以進一步學習相關的文法。

 

第5步 最後的「口說練習」則可跟著練習每個單字的發音。

 

最後更新：07-23, 2020 上午 11:45

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