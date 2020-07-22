Dodgy Snake 另類的貪食蛇！吃越飽、長越高、賺越多！（iPhone, Android）

有點年紀的朋友對《貪食蛇》遊戲肯定不陌生，透過控制一條小蛇在有限的空間中穿梭，吃東西讓蛇的身體越來越長的遊戲，，

而這款「Dodgy Snake」的設計基礎有些類似貪食蛇，不過玩法很不一樣，它屬於直線型的跑酷遊戲，一樣得吃蘋果讓毛毛蟲的身體變長，在走到終點之間，身體越長，可以獲得的金幣就越多。

每一個關卡中都會設置一些積木障礙，玩家必須想辦法避開它，而當毛毛蟲通過無法避免的障礙牆時，身體將會被截斷，所以記得要快點將毛毛蟲拉高，減少可能會失去的身體。

而毛毛蟲愛吃的蘋果也不全都是擺放在地面的，有些飄浮在半空中的，就要適時的將他的身體拉高才能吃得到哦！遊戲走到最後，毛毛蟲的每一節身體都可轉換成 1 枚金幣，存夠錢後就能去解鎖更多的動物造型，像是大象、糜鹿、牛、狗、兔子、熊熊等，不同的造型玩起來更加有趣唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Dodgy Snake
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：AI GAMES FZ LLC / CASUAL AZUR GAMES
  • 官方網站：http://dieselpuppet.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲不囉嗦的直接進入第 1 關，依著手勢左右滑動即可啟動遊戲，毛毛蟲會自動的向前進，透過左右滑動可控制他的方向，可去吃掉前方的「蘋果」，遇到積木時，能避則避，但遇到一整面的積木牆時，就要快點拉高毛毛蟲，才能減少被截斷的身體長度。

 

最後走到終點時，就會以毛毛蟲的身長來換算金幣。完成過關畫面中的任務，還可以獲得額外的獎勵哦！

 

當金幣累積到 800 枚時，就可以到「STORE」去隨機解鎖一款新的動物頭像。但不得不說，雖然遊戲是走可愛風格的，可是無論頭像有多可愛，那疊加起來的身體，還是有讓人密集恐懼症發作的潛能啊啊啊啊啊！

 

最後更新：07-22, 2020 下午 5:08

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