「台灣垃圾車」可查詢十大縣巿各區的垃圾清運時間與地點，附加提醒功能！（iPhone, iPad）

等垃圾車、追垃圾車是許多台灣人的日常，除非居住的大樓有垃圾集中區，否則大多數的人都是需要自己倒垃圾的，，

那麼你知道離家裡最近的垃圾車在什麼地方，又是什麼時候會來嗎？下載「台灣垃圾車」無論你在哪一個縣巿，都能清楚掌握垃圾車的動向啦！

「台灣垃圾車」可查詢全台灣十大縣巿的垃圾車清運時間與地點，包含基隆巿、台北巿、新北市、新竹市、桃園市、宜蘭市、台中市、台南市、台東市跟高雄市，設定好縣巿後，即可依定位資訊顯示周邊的垃圾車位置與時間，並可直接設定提醒，以後就不用再苦等或苦追垃圾車了！

程式還有提供等垃圾車時可以玩的超應景丟垃圾小遊戲，不過老實說不太好玩啦！XD 另外，雖然縣巿清單中有包含花蓮、南投及屏東，但這三個縣巿目前仍無法提供查詢服務，開發者有提到 App 裡的資料來源都是來自各地方政府單位，若其提供的資訊內容不足或格式不符就無法順利的提供查詢。

所以，若居住的地方不在上述的十大縣巿範圍內，這個 App 就幫不上忙囉！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台灣垃圾車

台灣垃圾車 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Kevin Wolkober

Kevin Wolkober 官方網站： https://www.garbagetrucks.tw/

https://www.garbagetrucks.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「台灣垃圾車」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用需先選擇縣巿，接著即可看到地圖畫面，可在下方輸入地址或是點擊前方的「定位」按鈕依目前所在位置尋找周邊的垃圾車。

第2步 找到附近的垃圾車位置後，點擊即可看到更詳細的地址與時間，點擊前方的「i」可查看垃圾清運的相關資訊，點擊「鬧鐘」則可設定提醒，可單次提醒或每週提醒哦！

第3步 點擊右下角的「可愛垃圾包」就可以玩等垃圾車小遊戲。

第4步 當所設定的提醒時間到時，你的手機就會響起垃圾車的主題曲，並會在螢幕上跳出通知唷！