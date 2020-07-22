「台灣垃圾車」可查詢十大縣巿各區的垃圾清運時間與地點，附加提醒功能！（iPhone, iPad）

等垃圾車、追垃圾車是許多台灣人的日常，除非居住的大樓有垃圾集中區，否則大多數的人都是需要自己倒垃圾的，，

那麼你知道離家裡最近的垃圾車在什麼地方，又是什麼時候會來嗎？下載「台灣垃圾車」無論你在哪一個縣巿，都能清楚掌握垃圾車的動向啦！

「台灣垃圾車」可查詢全台灣十大縣巿的垃圾車清運時間與地點，包含基隆巿、台北巿、新北市、新竹市、桃園市、宜蘭市、台中市、台南市、台東市跟高雄市，設定好縣巿後，即可依定位資訊顯示周邊的垃圾車位置與時間，並可直接設定提醒，以後就不用再苦等或苦追垃圾車了！

程式還有提供等垃圾車時可以玩的超應景丟垃圾小遊戲，不過老實說不太好玩啦！XD 另外，雖然縣巿清單中有包含花蓮、南投及屏東，但這三個縣巿目前仍無法提供查詢服務，開發者有提到 App 裡的資料來源都是來自各地方政府單位，若其提供的資訊內容不足或格式不符就無法順利的提供查詢。

所以，若居住的地方不在上述的十大縣巿範圍內，這個 App 就幫不上忙囉！有需要的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：台灣垃圾車
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Kevin Wolkober
  • 官方網站：https://www.garbagetrucks.tw/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「台灣垃圾車」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用需先選擇縣巿，接著即可看到地圖畫面，可在下方輸入地址或是點擊前方的「定位」按鈕依目前所在位置尋找周邊的垃圾車。

 

第2步 找到附近的垃圾車位置後，點擊即可看到更詳細的地址與時間，點擊前方的「i」可查看垃圾清運的相關資訊，點擊「鬧鐘」則可設定提醒，可單次提醒或每週提醒哦！

 

第3步 點擊右下角的「可愛垃圾包」就可以玩等垃圾車小遊戲。

 

第4步 當所設定的提醒時間到時，你的手機就會響起垃圾車的主題曲，並會在螢幕上跳出通知唷！

 

最後更新：07-22, 2020 下午 12:41

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

訪客留言：

One Reply to “「台灣垃圾車」可查詢十大縣巿各區的垃圾清運時間與地點，附加提醒功能！（iPhone, iPad）”

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板