「LyricsTraining」聽歌訓練外語聽力，歌詞克漏字超有趣！（iPhone, Android）

學習語言不能只有一種工具，必須適時加入一些有趣的元素，才能讓學習意願更加持久，所以除了書本上的學習外，多看一些外語電影、聽廣播、看節目或是聽歌都可以有助於增加學習的樂趣

「LyricsTraining」就是一款以音樂歌曲結合聽力訓練的外語學習工具，支援包含英語、法語、德語、日語、西班牙語、義大利語等十多種語言，你可以搜尋喜歡的歌曲，並進行克漏字測驗，歌詞會像卡拉 OK 一樣逐字滾動，當遇到需填空的地方，就會給出四個答案選項，必須回答正確歌才能繼續的唱下去。

如果聽不清楚只要向左滑動就能重覆播放同一句歌詞，回放次數沒有限制，操作上相當人性化，整首歌曲播放完畢後，就會依表現進行評分，並透過累積分數來提升等級獲得成就獎章

曾經回答過的單詞都會被收錄在單詞庫中，可方便進行回顧，而無論是在單詞庫中或是在歌曲播放期間，都支援選取單詞快速翻譯的功能，遇到陌生的單詞也不用擔心囉！不過免費版本有些使用上的限制，例如每 30 分鐘只能測驗 3 首歌；單詞庫可以回顧的範圍也有所限制，如果使用後覺得很不錯的話，就可以考慮付費升級來獲得更完整的功能

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LyricsTraining

LyricsTraining 軟體語言： 英文

英文 開發人員： LyricsTraining

LyricsTraining 官方網站： https://lyricstraining.com/

https://lyricstraining.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方式：

第1步 先點擊「NEXT」看完可愛的介紹說明，最後點擊「GET STARTED」

第2步 接著選擇想要學習的語言，點擊「More Languages」可以展開更多語言選項

第3步 連結 Facebook 帳號或使用 Email 進行註冊選擇連結 Facebook 的話，還需進一步設定使用者名稱

第4步 完成註冊後，按下「CONTINUE」即可正式進入程式在首頁就有列出一些精選歌曲、熱門歌曲等分類，也可以使用右上角的「放大鏡」用關鍵字搜尋其它的歌曲或歌手

第5步 選好歌曲後再選擇模式，有克漏字與卡拉 OK 可選擇想要練聽力的話，選克漏字就對了，還可依自己的程度來選擇難度

第6步 開啟播放歌曲後，下方也會列出歌詞，當歌詞中有需填空的部份會顯示「．」，需在下方四個選項中，選出正確的答案，歌曲才會繼續往下走如果沒聽清楚，可向左滑動重覆播放該句歌詞向右滑動則可跳過該題

第7步 完成整首歌曲後，就可以點擊「EDN GAME」查看等級累積進度以及得分排名

第8步 在「Activity」可看到自己的學習軌跡，「Vocabulary」則會列出所有回答過的單詞

第9步 在單詞列表中點擊單詞或是在歌曲播放時長按單詞，都可以顯示相關的翻譯

第10步 免費版本的使用者，在點擊下一首歌曲時，會看到如下圖的畫面，此時只要點擊右下角的「＞」即可進入選擇模式免費版本有每 30 分鐘只可使用 3 次的限制