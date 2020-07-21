[限時免費] HOOK 簡潔輕巧的連鎖益智遊戲（iPhone, iPad）

「HOOK」是一款限時免費中的益智遊戲，無論畫面還是規則都設計的相當簡潔輕巧，即使沒有任何的遊戲教學，，

也能輕鬆的了解玩法。

遊戲以關卡的方式來進行，在關卡中會有一些相互牽連的掛勾或線段，玩家在下手解鎖之前，必須先觀察它們之間的關係，並依照順序一一的按下按鈕收回掛勾或線段，將畫面清空即可過關。

背景搭配著令人沉靜平穩的環境音樂，有助於玩家冷靜思考。雖然遊戲沒有給玩家太多的壓力，但若不小心走錯一步，整個關卡就必須重來，前面已解鎖的部份就功虧一簣了，不過只要謹慎的進行，就能減少這個令人揪心的狀況囉！

遊戲約莫只有 50 個關卡，算是一款相當小巧的遊戲，喜歡益智遊戲的朋友，可以參考看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： HOOK

HOOK 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Maciej Targoni

Maciej Targoni 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HOOK」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊黑色的按鈕即可進入第一關。

前面的關卡都很簡單，基本上線段都不會有交集，所以各自點擊按鈕回收線段即可過關。

接著就會開始遇到線段之間有所牽連的部份，此時就必須判斷要先回收誰，才能讓所有的線段順利清空。

除了「掛勾」會互相牽動外，後續也會出現如下圖的「交錯線段」，更需仔細觀察，才不會因為一步走錯而前功盡棄唷！