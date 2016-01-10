2016/1/14 更新：軟體版本更新至 v2.5.316 最新版，更新細節：按這裡。
我之前之前一直都是用Foxit Reader，不過他在中文支援與中文語系檔的部分一直都怪怪的，後來又重灌電腦後就再改回之前常用的這個PDF-XChange Viewer閱讀器。
PDF-XChange Viewer是個相當不錯的PDF文件閱讀器，不但程式運作穩定、開啟PDF檔的速度也相當快，在閱讀大型檔案的時候，捲動、翻頁時也相當順暢。
目前提供免費版跟Pro付費版本，免費版的部份可以支援在PDF文件上留言、加註解，提供蓋印功能並可支援將PDF檔匯出成BMP、JPEG、TIFF與PNG等格式的圖檔，另外也可支援40/128 bit RC4與128/256 bit AES的加密機制，是個相當好用的PDF文件閱讀器。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：PDF-XChange Viewer （免費版）
- 軟體版本：2.5.316
- 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：17 MB
- 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win 10
- 官方網站：http://www.docu-track.co.uk/
- 軟體下載：按這裡
切換繁體中文語言界面的方法：
此軟體目前已內建繁體中文語系，安裝軟體時請選擇英文或簡體中文語系，然後在安裝步驟中，記得勾選「Languages files」，安裝多國語言的語系檔。
安裝完成、開啟 PDF-XChange Viewer 軟體後，請按「Ctrl」＋「k」開啟設定選單，切換到「Languages」設定頁面，再點「Set to users default Regional settings (Chinesee (Taiwan))」或下面的「Chinese (Taiwan)」，按下「OK」後即可切換成繁體中文界面。
軟體操作畫面：
第1步 安裝畫面一開始就是繁體中文介面了，安裝步驟也很簡單。
第2步 開啟程式與開啟PDF文件的速度相當快，不過視窗上方會有很多有的沒的工具列。如果其他工具列你很少用到的話，可以在視窗上方工具列的任意空白處按一下滑鼠右鍵，將你不常用的工具列取消勾選即可。
第3步 這樣清爽多了...
第4步 另外，工具選單裡面有很多實用的小工具，包含印章、便利貼、打字工具與各種箭頭、線條、矩形工具…等等。
第5步 不管是要畫重點還是標示一些重要訊息…等等，都相當方便好用。
應該是停止開發了~~~ 最後一版2.5.319.0~~~
PDF-XChange Editor Lite 和 PDF-XChange Editor Lite Free 差在哪呀？不過都沒免安裝版T_T，不知http://pdfreaders.org/推薦的哪一個會比較好呢？也許再過一段時間得換軟體了…
——-
節錄原網站
“The PDF-XChange Viewer has been discontinued and replaced by the PDF-XChange Editor which is now available including all the features of the Viewer and much, much more. . ."
感謝分享，真的蠻實用的一個工具軟體
謝謝您的分享^^
我用過一陣子~~超好用滴
想請問，為何有時候可以使用工具選單，如畫重點等等的功能，有時候又無法點選。
謝謝您的分享及解答
原来是是繁体字版本的啊。
有點好奇付費版跟免費有哪些差異？
請問我進入到列印畫面後，列印框都會超出螢幕範圍
http://imgur.com/nXDKBm5
要做設定甚麼的都很困難
移除重新安裝還是一樣
有人能幫我嗎
謝謝
左方有個"頁面縮放"，調整自己覺得適合的百分比
重安裝之後它才跳出提醒視窗可以按 F11隱藏/顯示工具列…..
有更新囉!
另外如果手殘把所有 tool bar 取消勾掉只有重新安裝才會出現了嗎？
謝謝您的分享^^