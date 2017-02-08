2017/2/8 更新：軟體版本更新至 v2.5.320.0 最新版，更新細節：按這裡。

我之前之前一直都是用Foxit Reader，不過他在中文支援與中文語系檔的部分一直都怪怪的，後來又重灌電腦後就再改回之前常用的這個PDF-XChange Viewer閱讀器。

PDF-XChange Viewer是個相當不錯的PDF文件閱讀器，不但程式運作穩定、開啟PDF檔的速度也相當快，在閱讀大型檔案的時候，捲動、翻頁時也相當順暢。

目前提供免費版跟Pro付費版本，免費版的部份可以支援在PDF文件上留言、加註解，提供蓋印功能並可支援將PDF檔匯出成BMP、JPEG、TIFF與PNG等格式的圖檔，另外也可支援40/128 bit RC4與128/256 bit AES的加密機制，是個相當好用的PDF文件閱讀器。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDF-XChange Viewer （免費版）

PDF-XChange Viewer （免費版） 軟體版本： 2.5.320.0

2.5.320.0 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 17 MB

17 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win 10 官方網站： http://www.docu-track.co.uk/

http://www.docu-track.co.uk/ 軟體下載： 按這裡

切換繁體中文語言界面的方法： 此軟體目前已內建繁體中文語系，安裝軟體時請選擇英文或簡體中文語系，然後在安裝步驟中，記得勾選「Languages files」，安裝多國語言的語系檔。 安裝完成、開啟 PDF-XChange Viewer 軟體後，請按「Ctrl」＋「k」開啟設定選單，切換到「Languages」設定頁面，再點「Set to users default Regional settings (Chinesee (Taiwan))」或下面的「Chinese (Taiwan)」，按下「OK」後即可切換成繁體中文界面。

軟體操作畫面：

第1步 安裝畫面一開始就是繁體中文介面了，安裝步驟也很簡單。

第2步 開啟程式與開啟PDF文件的速度相當快，不過視窗上方會有很多有的沒的工具列。如果其他工具列你很少用到的話，可以在視窗上方工具列的任意空白處按一下滑鼠右鍵，將你不常用的工具列取消勾選即可。

第3步 這樣清爽多了...

第4步 另外，工具選單裡面有很多實用的小工具，包含印章、便利貼、打字工具與各種箭頭、線條、矩形工具…等等。

第5步 不管是要畫重點還是標示一些重要訊息…等等，都相當方便好用。