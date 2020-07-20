「Unfoldit」摺紙打孔益智遊戲，你能成功找出所有孔洞的位置嗎？（iPhone, Android）

「Unfoldit」是一款與摺紙有關的益智遊戲，在關卡中紙張將會以各種不同的方式進行摺疊，並在特定的位置打上孔洞，，

玩家需判斷出紙張在攤開後，孔洞會出現在哪些位置上，全數答對即可過關。

遊戲的關卡以元素週期表來做區分，共分為 10 大主題包，每個主題包中再細分數個關卡包，整體共有超過 800 多個難度不一的關卡等著玩家來挑戰哦！一開始的摺紙方式會比較簡單，之後會陸續出現一些比較有變化性的摺法，難度將越來越高，相當考驗玩家的認知能力與空間意識！

但大家不用太有壓力，因為開發者並沒有設置什麼遊戲限制，只會記錄下每回過關的秒數，所以可以慢慢的思考，甚至要真的拿一張紙來跟著摺也沒問題，慢慢的就能抓到訣竅囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Unfoldit

Unfoldit 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Unfoldit LLC

Unfoldit LLC 官方網站： https://www.unfolditapp.com/

https://www.unfolditapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「Get Started」即可進入主題包列表，必須完成第一個主題包中的所有關卡，才能陸續解鎖後續的主題。

從第一個關卡包開始挑戰，關卡之間沒有順序之分，可隨意跳著玩。初次遊戲會出現教學說明，可先了解一下。

接著就可以嘗試開始第一關。上方會顯示摺紙的順序以及打孔的位置，觀察後在下方點出紙張攤開後，會出現孔洞的位置，然後點擊「UNFLODIT」。

正確的話，就會顯示所花費的時間，並可點擊「Play Next Level」繼續下一關。答錯的話，就必須重新選擇孔洞位置，嘗試到成功過關為止。

摺紙的方式會越來越複雜，要正確判斷孔洞位置也就越難越困難囉！但大部份的關卡都不算太困難，所以玩起來感覺蠻輕鬆的唷！