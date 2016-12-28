2016/12/28 更新：HandBrake 軟體版本更新至 v1.0.0 最新版。

當你買了DVD影片，希望能先將整張光碟拷貝到電腦的硬碟中有時間再看的話，該怎麼做呢？

HandBrake是個很簡單好用的軟體，對於一般不熟這類轉檔操作的人來說，幾乎只要4~5個步驟就可以完成。轉檔時除了可以自行設定檔案格式、影片尺寸與影片品質之外，還可以自行選擇只轉某個段落或某些段落，當然也可以預先選定你要用哪種語言的字幕，直接把它嵌入到轉檔完後的影片裡！

另外，HandBrake也依照不同的播放裝置提供了幾種預設格式讓我們選擇，如iPod、iPhone或AppleTV…等等，也可依照自己的需求自行設定轉檔後的影像品質與畫面尺寸...等等細節，再將它儲存成你慣用的輸出格式，方便我們下次快速執行轉檔工作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： HandBrake

HandBrake 軟體版本： 1.0.0

1.0.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 6.9MB

6.9MB 系統支援： Windows Vista/7/Windows 8、Mac OS X、Linux

Windows Vista/7/Windows 8、Mac OS X、Linux 官方網站： http://handbrake.fr/

http://handbrake.fr/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將HandBrake軟體下載回來並安裝好之後，開啟HandBrake主程式，先將你要轉檔的DVD光碟放到光碟機中，然後再按一下「Source」按鈕，選取光碟機。另外也可以按「Video File」或「DVD/VIDEO_TS Folder」選取硬碟中的影音檔或DVD影音資料夾。

第2步 選取好DVD光碟之後，請先在「Destination」欄位中設定好轉檔後的影片儲存位置，設定好之後再從上方的「Chapters」選擇你要轉檔的段落。HandBrake預設會自動選取整部影片的全部段落，除非你只想擷取其中一小段的內容才需做設定。

第3步 接著我們可以從右邊的「Presets」選擇預設的轉檔格式，如果都沒你想要的，可以自己從視窗下方的各個功能頁面設定畫面尺寸、影片格式、音樂格式、字幕...等等細節。

第4步 如果你想將DVD內的字幕嵌入轉檔後的影片檔中，可以切換到「Subtitles」頁面，從下拉選單中點選你要的字幕語系後，再按一下「Add」按鈕，將它加入到字幕清單中。

第5步 全部設定好之後，按一下「Start」按鈕即可開始轉檔。

第6步 接著會出現一個黑底白字的視窗，請耐心等候，等到這視窗跑完、自動關閉後，即可完成轉檔工作。轉檔完後，下次你要重複看某些影片時，可以不用拿出光碟、直接從硬碟裡面點選來看囉！