「-Cast-」一不小心就上癮的戰略性紙牌遊戲（iPhone, iPad）

如果你是紙牌遊戲的愛好者，那麼你千萬不要錯過了「-Cast-」！它是一款讓人越玩越上癮的戰略性紙牌遊戲，乍看之下會有些 2048 的影子，，

但實際了解後，就會發現根本就是完全不同的東西！

它雖然也是透過融合的方式來進行，不過其加入了顏色的限制與多種功能卡牌的設計，一開始玩會需要先記熟這些卡牌的作用，否則很容易就會陣亡唷！遊戲的玩法是透過結合相同顏色的卡牌進行數值的加總，在遊戲中所增加的數值就是該回合的得分。

但在不得已的情況下，肯定會需要忍痛與其它異色卡牌結合，此時牌上的數值就會產生變化，依所遇到的牌型不同，可能會增加或減少，例如一般的數字牌，若異色結合，數值就會減少；若是遇到「CHANGE」換色牌則數值會加 5；但若是「FLASH」閃電牌，異色結合數值就會直接減半！

所以說功能牌對數值的影響可是很大的唷！在認真開始挑戰前，必須好好記熟才行，不然玩起來可是會一頭霧水的。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： -Cast-

-Cast- 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ciro Manna

Ciro Manna 官方網站： https://www.badbonesproductions.com/games.html

https://www.badbonesproductions.com/games.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Cast」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點入「PLAY」後，初次玩會有一大串的玩法教學，而且使用的字體個人覺得有點難讀，不過內容不會太困難，大家還是可以跟著學一下。

首先，遊戲開始時，可先選擇一張牌做為起點，牌上的數字就是你的起始數值，在教學裡都是「黃色 1」所以沒差，可以隨便點一下，但實際遊戲時可得好好選哦！

接著在螢幕上滑動就能控制卡牌要移動的方向，與同色的卡牌結合就能加總數值，依教學的指示一路加到 10 吧！

若與異色的數字牌結合，數值就會減少。遊戲的目的就是要想辦法增加數值，如果讓數值歸零，遊戲就會結束。

接著會介紹各種的功能牌，包含「CHANGE」、「箭頭」、「閃電」、「骷髏頭」與「炸彈」，可跟著說明操作一下。但個人是認為直接看右上角的「？」還比較清楚啊～～～

跑完一整趟的教學後，就可以開始自己玩了。在遊戲中隨時都可以點擊「？」來查看各種卡牌的說明。看看這列表說明是不是簡單明瞭多了呢！

總之，當異色卡牌要結合時，都必須要小心，因為大多會讓數值減少，遇到非不得已的時候，就要有所取捨唷！剛開始玩一定會有點疑惑，但記熟功能牌後，就能越來越上手了！喜歡紙牌遊戲的朋友，一定要堅持哦！