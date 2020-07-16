「Reminder Wallpaper Editor」可放在解鎖畫面的便條紙（iPhone, iPad）

為了怕忘記才寫下的便條紙，一定得放在容易看見的地方，才起得了提醒的作用，，

不過一般的備忘錄 App 大多得點入主程式才能看到，當然也有部份的 App 會提供 Widget 工具，可在通知中心裡查看，但那仍得記得＂主動＂去看才看得到。（攤手）

而手機最直接而且強迫一定可以看到的畫面，絕對就是解鎖畫面了，但除了自動出現的通知訊息外，使用者是沒辦法自訂想要顯示的資訊，如果真的很想把一些提醒事項放在解鎖畫面的話，可以利用「Reminder Wallpaper Editor」來處理。

「Reminder Wallpaper Editor」是一款將提醒事項結合桌布的便條紙 App，可以在程式中編輯輸入需要的提醒內容，再與桌布儲存成一張圖片，將該圖片設置為鎖定畫面的背景桌布即可達到隨時提醒的效果。

程式內建有 4 款背景圖片可選用，也開放讓使用者選取相簿中的其它圖片做為背景，8 款特色英文字體也支援中文顯示（部份有缺字），配合背景圖的色系，在文字的部份有 10 色可選用，還能依需求來調整字體大小唷！

將完成的提醒桌布設置成鎖定畫面後，就不用擔心忘記重要的待辦事項啦～不過這個做法只適合用來提醒沒那麼攸關個人隱私的事項，因為不需解鎖就可以被看光光，在使用時請注意一下囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Reminder Wallpaper Editor
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：Kenji Sugimoto
  • 官方網站：http://www.kenjisugimoto.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Reminder Wallpaper Editor」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「Type your text…」即可輸入自己的提醒事項，輸入完畢按下「Done」。

 

第2步 點擊「Background」可選擇內建的 4 款背景圖片，或點擊「相機」選取其它相簿中的圖片。

 

第3步 「Font Type」裡有 8 種字體可選擇，中文基本上也適用，但有部份中文字可能會有不支援的狀況（如右圖）。

 

第4步 「Font Color」有 10 種字體顏色，可配合背景圖來做調整。最後的「Font Size」則可調整字體大小。

 

第5步 按下「Save」便條紙桌布就會被儲存到相簿中，點擊「Set」可跳轉到相簿去做設定。

 

第6步 在相簿中找到欲使用的桌布圖片後，點擊左下角的分享按鈕，再選擇「作為背景圖片」。

 

第7步 移動、縮放調整一下圖片的位置與大小後，按下「設定」再點選「設定鎖定畫面」，就完成囉！

 

最後更新：07-16, 2020 下午 5:24

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