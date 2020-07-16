速食藝術！Quickart 一鍵照片編輯器，包含數十種合成特效、照片拼貼、雙重曝光…（iPhone, iPad）

以前想要美化、合成照片，或是將照片變得有藝術感，都需要有專業的修圖技巧，，

現在手機上有相當多便利的修圖 App，讓照片編輯這件事變得容易許多，不過雖然比起使用電腦的修圖軟體來說相對簡單，但對不擅長修圖或怕麻煩的人來說，想必還是有困難存在的，此時或許你可以考慮使用像「Quickart」這樣的編輯工具。

「Quickart」帶來的可說是一種速食藝術的概念，透過一鍵式的編輯方式，讓照片編輯變得再簡單不過！其提供數十種的特效類型，有基本的照片拼貼功能、雙重曝光、照片素描化、人像特效、錯誤美學等，點選想要使用的特效類型，再依照指示選擇適合的照片，程式就能自動套用，不需複雜的操作即可完成。

在大部份的特效在套用後，仍然會保留一些微調的空間，可讓成品更加完美。編輯過的照片可保存在程式中，也可直接儲存到相簿中或透過其它的 App 分享出去。免費下載的版本開放其中十多款的特效可使用及儲存照片，其餘特效也可試用，但若想要保存照片就需付費升級 Pro 版本囉！有興趣的朋友可以嘗試看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Quickart

Quickart 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Lightricks Ltd.

Lightricks Ltd. 官方網站： https://www.lightricks.com/

https://www.lightricks.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Quickart」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用會先看到一些歡迎畫面與介紹，點擊「立即行動！」就能正式進入程式。

第2步 進入程式後，可能會先看到右圖的訂購畫面，若還沒打算訂購請直接點擊左上角的「x」就能回到特效選單。在選單中有標示「皇冠」的只可試用，不可儲存。無任何標示的就可以免費使用。

第3步 特效類型還蠻多的，可參考範例圖來決定想要使用的特效。

第4步 選擇特效後，在下方就可以看到相關的指示，例如我選擇「愛心人像濾鏡」就需選擇一張有人像在內的照片。按下「現在開始」即可從相簿挑選照片。接著程式在分析後就會自動套用特效。

第5步 在下方可切換其它各種不同的效果。點擊右上角的「匯出」即可選擇儲存或分享。

第6步 依所選擇的特效類型不同，提供的編輯功能也會不同，可視自己的需求來選用哦！