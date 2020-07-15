Hungry Animals 一筆畫遊戲加入可愛動物元素更有趣！（Android）

「一筆畫」遊戲是一種很簡單上手的益智解謎遊戲，從起點開始想辦法在線段不可重疊的條件下，用一筆畫來填滿整個空間，，

是很常見的遊戲類型，容易玩相對其實也容易膩，但「Hungry Animals」賦予一筆畫遊戲新的生命力，那就是加入了可愛動物的元素，讓遊戲玩起來更有樂趣唷！

玩家透過拖曳各種不同的動物，像是貓咪、狗狗、蛇、小豬、兔子等，引導動物們吃掉所有畫面上的食物就能過關，難度不算高，只要過關就可以獲得金幣獎勵，而金幣可再用來解鎖更多不同的動物。過關時，動物們的可愛叫聲也是這遊戲的一大萌點，強烈建議一定要聽一下哦！

而除了「一筆畫」的玩法外，遊戲也有提供「Flow」模式，讓多種動物一起在遊戲盤中出現，必須各自吃到自己喜歡的食物，但同樣不可互相重疊且必須將所有的遊戲盤都填滿才可過關。玩法規則都很簡單，適合喜歡偶爾動動腦玩點小遊戲的朋友來玩。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： One line – Hungry Animals

One line – Hungry Animals 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Senior Games

Senior Games 官方網站： https://tellmewow.com/

https://tellmewow.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「One line」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以看到兩種遊戲模式，「ONE LINE」就是一筆畫，點入即可從第一關開始挑戰！

拖曳畫面中的貓咪就可以開始吃掉牠喜歡的小魚，將所有的小魚一筆畫吃完即可過關。

在首頁或關卡列表下方點擊「小貓」圖示即可進入動物列表，有開放 6 種動物可免費選用，存到足夠的金幣也可以解鎖更多不同的動物哦！

「FLOW」則是要讓每個動物去吃到各自喜歡的食物，但畫面中的麵包也必須通通都吃掉才可以過關。