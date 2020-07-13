Rebound 泡泡小生物益智冒險遊戲（iPhone, Android）

「Rebound」是一款很有趣的益智冒險遊戲，透過在各種障礙平台上彈跳，收集所有需要的鑰匙，，

最後到達終點才能過關。以關卡的方式來進行，每關都許多燒腦的設計，有些是只能踩一回的「木板」，有時會有「尖刺」突然出現，「傳送器」也得好好思考如何運用才能順利過關。

一般關卡裡是沒有限時或限制步數的，所以可以在出發前花點時間規劃路徑，就算不小心失敗了也不會有什麼懲罰，可無限次的重新來過，所以基本上可以輕鬆的玩唷！目前關卡有超過 230 個，還在陸續增加中，喜歡動動腦的朋友的可以來挑戰看看。

而除了一般關卡外，遊戲還有設計另一個 Key Rush 模式，是採限時制的，挑戰的成績還可以與其他的玩家競爭排名。因為有限時，所以關卡設計似乎有比較簡單一點，但也因為可思考的時間很短暫，所以其實玩起來也不會比較容易，只要多思考兩秒鐘，就可能會挑戰失敗，不過玩起來真的刺激很多哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rebound: a Puzzle Adventure

Rebound: a Puzzle Adventure 軟體語言： 英文

英文 開發人員： eSolu SPRL

eSolu SPRL 官方網站： https://reboundpuzzle.com/rebound/

https://reboundpuzzle.com/rebound/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次玩的朋友，在點擊「Play」後需輸入自己的年齡，按下「Accept」才可進入遊戲。

接著會有玩法教學，在螢幕任一處按下後拖曳即可拉出彈跳線，放手後角色就會移動到指定位置。一次最多只能跳兩格的距離唷！

角色收集到鑰匙後，再想辦法移動到「鎖孔」位置即可過關。

在關卡中像下圖紅框漂浮著的木板，只要踩過一次就會掉到水裡去，所以在路線規劃上要特別小心哦！

箭頭指的是「機關按鈕」，會讓標示著相同符號的平台，交換出現帶刺的藤蔓。

如果卡關的時候，可以點擊左上角的「電燈泡」使用「寶石」來換取提示，也可以看「廣告影片」來取得。提示會一步步的帶著你走完整個關卡。

過到某些特定關卡後，就可以開寶箱取得獎勵唷！

而寶石除了可換取提示外，也可以用來購買不同的角色或是道具。

在關卡地圖左下角可點入「Key Rush」模式，當你開始走第一步後，上方的時間圈就會開始減少，若在時間結束前無法過關就算挑戰失敗。

過了第一關後，會接續第二關，時間的部份則會回填一點，但不會補滿。如果思考太久，很容易就會 Time’s Up 啦～挑戰結束後就可以看到分數榜，不過看來大家都不是很認真在玩「Key Rush」呢！（或是假排名？）反正成就感很高 XD。