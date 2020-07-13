有了 iPhone 的「測距儀」，無尺也能走天下！
之前曾介紹過一些虛擬尺 App，例如「3-in-1 Ruler」可將 iPhone 螢幕直接變成短尺，或是「Instant Measure」可快速測量物體之間的距離，，
不過使用 iPhone 的你有注意到嗎？其實早在更新至 iOS 12 時，iPhone 就自動加入了一個「測距儀」的功能，可以讓使用者不需額外下載其它的 App，就能直接利用 iPhone 來測量各種的長度，還不知道的朋友可以跟著我們繼續往下了解。
它主要分為兩種功能，一種是測距儀，另一個則是水平儀。在測距離的部份又有單一測量、多次測量與矩形測量三種方式，利用 AR 技術透過相機鏡頭就能進行長度的測量，操作方式很簡單，測量的結果也還蠻準確的，不過有個變數就是手不夠穩定的問題，一直抖實在很難對準啊～ XD
水平儀的話一般就是用來測量平面或物體是否有傾斜的狀況，要自己釘架子或在牆上掛畫的時候都很好用哦！想要使用這個「測距儀」功能，除了必須至少更新至 iOS 12 版本外，在機型上也有限制，必須是 iPhone SE 與 iPhone 6s 以後的機型才適用。臨時需要測量長度時，別忘了它的存在唷！如果你之前不小心將它移除了，下方有附上程式的下載資訊，可以再將它重新安裝回來唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：測距儀
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Apple Distribution International
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 12.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「測距儀」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用畫面：
如果沒有在桌面看到它，那它就是被放在「工具程式」裡了，記得去那裡找找。點開「測距儀」後，先按照螢幕上的指示慢慢的移動手機，讓程式建立參考座標。
直到畫面上出現圓圈後，就可以準備開始測量。利用圓圈中的的小白點對準測量起點後，按下「＋」放置標示，接著移動手機拖曳出測量線，接著在終點位置一樣按下「＋」，就可以結束測量，並可看到測量結果。
測量線的中間都會自動加入一個節點，起點、中點與終點都可以再接續拉出其它的測量線。點擊右下角的按鈕可將測量結果拍照儲存。
鏡頭也會自動偵測矩形畫面，如果有偵測到就會詢問是否要「加入矩形」，點擊「＋」即可看到矩形的長寬數值。
「水平儀」直接將手機放置在平面上，即可測量出水平值。如果手機背面有黏貼東西或其它可能造成不平整的狀況，也可以改用手機的側邊來進行測量。
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