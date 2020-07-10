Matches Puzzle Games 移動火柴棒解謎遊戲（Android）

「Matches Puzzle Games」是一款透過移動火柴棒來進行的解謎遊戲，共有 10 大關卡包，裡頭各有 100 道謎題關卡，，

中間還會穿插著一些獎勵關卡，所以整個遊戲可是有超過 1000 個關卡等著玩家來挑戰！

在這款遊戲中結合了數學運算、幾何圖形以及羅馬數字的元素，每個關卡都需接受不同的考驗，有時需移除部份的火柴棒來完成算式，有時則要求加上新的火柴棒來取得足量的圖形，有時也要透過移動火柴棒的位置來達成過關的條件，嘗試的錯誤次數越少，可獲得越多的星數。

在第一個關卡包中的謎題都不算是太困難，一般玩家應該都可以順利的上手，如果有感到困難，那可能是算術能力的問題，而不是解謎能力，因為數學不會就是不會！XD 喜歡解謎遊戲的朋友，可以來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Matches Puzzle Games
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：1000matches.com
  • 官方網站：http://1000matches.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Matches Puzzle Games」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊大大的箭頭即可進入關卡包，從第一個關卡包開始挑戰吧！

 

每個關卡包中都有 100 個關卡，需一一解開！點入關卡時，會說明本關的過關方式，例如第一關需移除一根火柴棒讓算式成立。

 

原來的算式是 7+2=3，該移除哪一根火柴來讓算式成立呢？選擇的火柴會被放置在左下角的位置，如果選錯，遊戲不會有任何反應，只有答對了才能推進關卡。嘗試的錯誤次數越多，可獲得的星數就會越少哦！

 

有時候會需要加入新的火柴棒來完成關卡的要求，如左圖需加入一根火柴棒來形成 2 個三角形。在遊戲中也會出現羅馬數字關卡，如果不知道羅馬數字是如何排列使用的話，需要先去了解一下哦！

 

在遊戲中會隨機穿插一些獎勵關卡，當它出現時必須要更專心的應對，因為它的題目只會出現一次，而且限時消失，接著就必須回答正確答案，就能獲得星星獎勵。

 

最後更新：07-10, 2020 上午 11:59

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