到底有沒有心要好好畫啊！「絵心ない動物園」超奇怪的動物園放置遊戲（iPhone, Android）

放置遊戲我們都看多了，但大家一定都沒看過像「絵心ない動物園」這麼奇怪的！

它是一款玩法很簡單的動物園放置遊戲，玩家是這間動物園新任的園長，，

但這間動物園一開始都沒有任何的動物進駐，需要靠園長一一的將動物購入，當有了第一隻的動物後，動物園才會開始賺錢，然後再利用賺到的錢去引進更多的動物。

玩法看起來沒什麼問題，那麼奇怪的點是什麼呢？奇怪的就是這些動物啊！！雖然看得出來牠們是什麼動物，但就是長得超奇怪的啊！超像是自己小時候所畫出來的動物圖畫，例如大象的眼睛會畫在耳朵上、獅子有人的五官、猩猩長得像河馬之類的，整個會覺得這動物園會有客人來觀賞也太妙了。

哦！不對！要是真實的世界裡真有長成這樣可稱之為奇珍異獸的動物，應該動物園會天天都爆滿吧！XD

加入動物園的動物們還可以透過強化升級，提升每秒可賺取的金額，讓動物園可以有更多的收入。而除了有動物可以幫忙賺錢外，玩家有空時，也可以到動物園的門口扮熊貓賺取額外收入，瘋狂點擊熊貓人就能累積金幣囉！

不得不說，這些動物真的長得太逗趣了，聽說有超過 35 種呢！讓人好想快點解鎖所有的動物啊～～～

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：絵心ない動物園
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：R SHIRAKAWA
  • 官方網站：http://united-gear.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 3.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲介面是全日文的，看不懂也沒有關係，因為玩法很簡單，而且看不懂的話，你就不會知道這位飼育員竟然把你當做是新來的動物！（是長得很奇怪的那種哦！）

 

以下截圖會跳過一些日文說明畫面，直接進行玩法教學。跟著動畫小手向左滑動就能進入動物園，點「＋」就能新增動物。

 

雖然一開始的資金只有 10 円，但沒有關係，已經足夠買一隻大象了。噠啦～這隻大象長得很微妙吧！

 

加入動物後，就會開始自動賺錢了，接著再向右滑回到動物園的入口，點擊左下角的熊貓人，就可以獲得額外的收入。存到了足夠的錢後，再去添加新的動物。

 

點擊動物還可以進行「強化」，一樣需花費金幣，但可提升動物每秒的收入金額。等級越高，每秒可獲得的金額就越高。

 

遊戲的玩法就是如此簡單，即使離開遊戲，金幣也會持續的累積哦！下回再開啟遊戲時，就可以再多添加幾隻新的動物了！好令人期待啊～

 

最後更新：07-09, 2020 下午 6:07

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